2 ноября, свой матч в рамках очередного тура Серии А проведут Милан и Рома. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

В этом сезоне Милан играет в своем стиле, интересно и непредсказуемо. Последний свой матч команда провела на выезде против Аталанты, сыграв 1:1, результат хороший, учитывая, что соперник выглядел лучше, данная ничья стала уже третьей в четырех матчах. Подопечные Аллегри идут четвертыми в чемпионате, отставание от лидера всего 4 очка, при одной игре в запасе.

Поскольку команда не играет в еврокубках, есть возможность бросить все силы на внутреннюю арену, а вот у конкурентов календарь более плотный. У Милана есть немалая армия поклонников в Украине, так уж сложилось со времен Шевченка, легендарный клуб популярен во всем мире, пусть и давно не показывал высоких результатов на евроарене. Непомогут партнерам в предстоящем матче Хименес, Пулишич и Рабио.

Рома

«Волки» сейчас вторые в чемпионате, отставая от первого Наполи на очко, но есть игра в запасе, победа в предстоящем матче позволит столичному клубу стать единоличным лидером, так что мотивация у игроков хорошая. В последнем туре римляне обыграли на своем поле Парму со счетом 2:1, второй мяч забил украинский нападающий Артем Довбик, которому не так уютно в схемах Гасперини.

У Ромы лучшая оборона в чемпионате, всего 4 пропущенных мяча в девяти матчах. Пока не впечатляет клуб в основном раунде Лиги Европы, всего 3 набранных очка в трех встречах, начали с победы, а потом дважды проиграли. Не смогут выйти на поле Бове, Фергюсон и Анхелино.

Личные встречи

В прошлом сезоне Милан сыграл дома 1:1, а в гостях уступил 1:3, еще один матч состоялся в четвертьфинале Кубка Италии, здесь уже «красно-черные» взяли реванш, выиграв на своем поле 3:1.

Прогноз

Между собой сыграют сильные и амбициозные команды, на бумаге хозяева котируются небольшими фаворитами.

В таком матче многое будет зависеть от реализации моментов, миланцы любят атаковать, а «волки» мало пропускают. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 2,04.