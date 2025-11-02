Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гонка за Реалом: Барселона с голом Ямаля обыграла середняка Ла Лиги
Чемпионат Испании
Барселона
02.11.2025 19:30 – FT 3 : 1
Эльче
Испания
02 ноября 2025, 21:29 | Обновлено 02 ноября 2025, 21:36
Гонка за Реалом: Барселона с голом Ямаля обыграла середняка Ла Лиги

Каталонский клуб уверенно одолел «Эльче»

Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 11-м туре испанской Ла Лиги состоялся поединок между «Барселоной» и «Эльче».

На арене «Стадио Олимпико» была зафиксирована уверенная победа подопечных Ханси Флика со счетом 3:1.

Автором первого гола в матче стал Ламин Ямаль, который недавно расстался с известной рэп-исполнительницей. Его безголевой период в Ла Лиге длился более двух месяцев.

Также в ворота «Эльче» отличились Ферран Торрес и Маркус Рэшфорд.

«Барселона» продолжает наступать на пятки «Реалу», отставая от первого места на пять баллов. «Эльче» остался же на девятой позиции (14 баллов).

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября

«Барселона» – «Эльче» – 3:1

Голы: Ямаль, 9, Торрес, 11, Рэшфорд, 61 – Мир, 42

Фотогалерея матча:

Барселона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Рафа Мир Ферран Торрес Барселона - Эльче Ламин Ямаль Маркус Рэшфорд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
