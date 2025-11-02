Гонка за Реалом: Барселона с голом Ямаля обыграла середняка Ла Лиги
Каталонский клуб уверенно одолел «Эльче»
2 ноября в 11-м туре испанской Ла Лиги состоялся поединок между «Барселоной» и «Эльче».
На арене «Стадио Олимпико» была зафиксирована уверенная победа подопечных Ханси Флика со счетом 3:1.
Автором первого гола в матче стал Ламин Ямаль, который недавно расстался с известной рэп-исполнительницей. Его безголевой период в Ла Лиге длился более двух месяцев.
Также в ворота «Эльче» отличились Ферран Торрес и Маркус Рэшфорд.
«Барселона» продолжает наступать на пятки «Реалу», отставая от первого места на пять баллов. «Эльче» остался же на девятой позиции (14 баллов).
Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября
«Барселона» – «Эльче» – 3:1
Голы: Ямаль, 9, Торрес, 11, Рэшфорд, 61 – Мир, 42
