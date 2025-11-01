Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей
Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей

Причиной расставания стала не измена

Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей
Instagram

Юный испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объявил о расставании с 25-летней аргентинской рэпершей Никки Николь:

«Мы больше не вместе. Это не из-за измены. Мы просто расстались, вот и все. Все, что пишут в прессе, не имеет ничего общего с нашими отношениями».

Пара была в отношениях с лета 2025 года.

Никки Николь — одна из самых успешных молодых исполнительниц Аргентины. Ее хиты собирают миллионы просмотров на YouTube, а сама певица выступала на крупнейших фестивалях Латинской Америки и Европы.

За день до новости о расставании журналисты заподозрили Ламина Ямаля в измене.

Дмитрий Вус Источник: Sport.es
Диванний Експерт
То ви будете кожних 3-4 місяці писати, що ця Ямаля з кимось розійшлась? 
