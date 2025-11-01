Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей
Причиной расставания стала не измена
Юный испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объявил о расставании с 25-летней аргентинской рэпершей Никки Николь:
«Мы больше не вместе. Это не из-за измены. Мы просто расстались, вот и все. Все, что пишут в прессе, не имеет ничего общего с нашими отношениями».
Пара была в отношениях с лета 2025 года.
Никки Николь — одна из самых успешных молодых исполнительниц Аргентины. Ее хиты собирают миллионы просмотров на YouTube, а сама певица выступала на крупнейших фестивалях Латинской Америки и Европы.
За день до новости о расставании журналисты заподозрили Ламина Ямаля в измене.
