Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей

Юный испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объявил о расставании с 25-летней аргентинской рэпершей Никки Николь:

«Мы больше не вместе. Это не из-за измены. Мы просто расстались, вот и все. Все, что пишут в прессе, не имеет ничего общего с нашими отношениями».

Пара была в отношениях с лета 2025 года.

Никки Николь — одна из самых успешных молодых исполнительниц Аргентины. Ее хиты собирают миллионы просмотров на YouTube, а сама певица выступала на крупнейших фестивалях Латинской Америки и Европы.

За день до новости о расставании журналисты заподозрили Ламина Ямаля в измене.