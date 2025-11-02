Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Барселона
02.11.2025 19:30 - : -
Эльче
Испания
02 ноября 2025, 06:50 |
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 ноября и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву

2 ноября на «Эстадио Олимпико» пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором Барселона встретится с «Эльче».

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда в 2024-м году осталась без трофеев, и за это расплатился должностью Хави - не помог культовый статус его как футболиста и предыдущие уже тренерские заслуги. Его сменил Флик, и, хотя это был его первый опыт работы в Испании, получилось здорово: он выиграл все внутренние трофеи, причем везде, и в Суперкубке, и в Примере, и напоследок в финале Копы дель Рей, уверенно побеждали Реал.

Сейчас же мадридский гранд как раз в прошлом туре взял уверенный реванш. Заодно и Ямаль и до, и во время матча отлично показал, почему так много сейчас поддается критики. Есть и другие проблемы - и со стадионом, и с финансами, и с кадрами. Так что не удивительно, что поражение в Эль Класико стало уже не первой осечкой в сезоне, чего стоит неудача дома в Лиге чемпионов с ПСЖ. Впрочем, класса хватает, чтобы все равно побеждать в львиной части матчей.

Эльче

Клуб достаточно часто меняет дивизионы. И после очередного вылета в Сегунду от него ждали возвращения назад. Вот только в позапрошлом розыгрыше там закончили скромнейшим одиннадцатым местом. Зато летом 2024-го года появился на тренерском посту Эдер Сарабия. И с ним получилось проявить резкий прогресс, в итоге обеспечив себе выход в Ла Лигу.

Более того, уже на этом, более высоком, уровне получается много. Достаточно сказать, что новичок проиграл только Алавесу и Эспаньолу. Смущает то, что обе неудачи пришлись на октябрь, и уже пошли разговоры, что положительный стартовый импульс уже исчерпан. Посмотрим, вдохновят кубковые 4:0 с Лос Гаррес.

Статистика личных встреч

В последний раз Эльче сводил матч с грандом вничью аж в 2014-м году. После этого вот уже десять официальных поединков заканчивались неизменно победами каталонцев.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что фаворит допустит вторую осечку кряду. Хозяева просто обязаны выиграть - ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Барселона
2 ноября 2025 -
19:30
Эльче
