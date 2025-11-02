Барселона – Эльче –3:1. Как забил Ямаль. Видео голов и обзор матча

2 ноября в 19:30 стартовал матч 11-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Эльче».

Футбольное противостояние проходит в Барселоне на «Стадио Олимпико».

Каталонский клуб уже в начале матча отметился двумя голами и обеспечил себе комфортное преимущество. Автором первого забитого мяча стал талантливый Ламин Ямаль.

«Эльче» попытался отыграться и даже забил, однако каталонцы своего не упустили – 3:1.

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября

«Барселона» – «Эльче» – 3:1

Голы: Ямаль, 9, Торрес, 11, Рэшфорд, 61 – Мир, 42

ГОЛ! 1:0, Ямаль, 9 мин.

ГОЛ! 2:0, Торрес, 11 мин.

ГОЛ! 2:1, Мир, 42 мин.

ГОЛ! 3:1, Рэшфорд, 61 мин.