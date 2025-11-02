Барселона – Эльче –3:1. Как забил Ямаль. Видео голов и обзор матча
2 ноября прошел матч 11-го тура Ла Лиги
2 ноября в 19:30 стартовал матч 11-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Эльче».
Футбольное противостояние проходит в Барселоне на «Стадио Олимпико».
Каталонский клуб уже в начале матча отметился двумя голами и обеспечил себе комфортное преимущество. Автором первого забитого мяча стал талантливый Ламин Ямаль.
«Эльче» попытался отыграться и даже забил, однако каталонцы своего не упустили – 3:1.
Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября
«Барселона» – «Эльче» – 3:1
Голы: Ямаль, 9, Торрес, 11, Рэшфорд, 61 – Мир, 42
ГОЛ! 1:0, Ямаль, 9 мин.
ГОЛ! 2:0, Торрес, 11 мин.
ГОЛ! 2:1, Мир, 42 мин.
ГОЛ! 3:1, Рэшфорд, 61 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер объяснил, почему Александру стоит завершить карьеру
Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву