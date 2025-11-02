Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Эльче –3:1. Как забил Ямаль. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
02.11.2025 19:30 – FT 3 : 1
Эльче
Испания
02 ноября 2025, 21:40 | Обновлено 02 ноября 2025, 21:43
Барселона – Эльче –3:1. Как забил Ямаль. Видео голов и обзор матча

2 ноября прошел матч 11-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 19:30 стартовал матч 11-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Эльче».

Футбольное противостояние проходит в Барселоне на «Стадио Олимпико».

Каталонский клуб уже в начале матча отметился двумя голами и обеспечил себе комфортное преимущество. Автором первого забитого мяча стал талантливый Ламин Ямаль.

«Эльче» попытался отыграться и даже забил, однако каталонцы своего не упустили – 3:1.

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября

«Барселона» – «Эльче» – 3:1

Голы: Ямаль, 9, Торрес, 11, Рэшфорд, 61 – Мир, 42

ГОЛ! 1:0, Ямаль, 9 мин.

ГОЛ! 2:0, Торрес, 11 мин.

ГОЛ! 2:1, Мир, 42 мин.

ГОЛ! 3:1, Рэшфорд, 61 мин.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона), асcист Фермин Лопес.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Эльче), асcист Alvaro Nunez.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Фермин Лопес.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Алехандро Бальде.
Барселона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Эльче Ламин Ямаль Ферран Торрес Рафа Мир
