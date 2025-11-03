Ханс-Дитер ФЛИК: «Эта победа придала нам уверенности»

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные со счетом 3:1 одолели «Эльче»:

«Я видел много вещей, которые мы сделали хорошо, но я также видел некоторые, которые мы сделали не очень хорошо. Мы должны улучшаться. Эта победа придала нам уверенности, это еще один шаг, но мы должны продолжать. Я доволен, и мы должны позитивно настраиваться на предстоящие матчи».

«Мне нравится, как «Эльче» использует мяч, а также как они прессингуют с большой интенсивностью»

«Фермин Лопес может дать еще больше. Он хороший игрок для нас, он очень активен. Он всегда там, когда создает моменты и забивает голы».

«Мы хотим выиграть в Лиге чемпионов, а затем в Виго, чтобы сделать еще один шаг вперед. Мы должны быть настроены позитивно. Я доволен победой над Эльче», — признался довольный Флик, хотя и всегда настроен на развитие с каждой игрой.