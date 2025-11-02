Барселона – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 19:30 поединок 11-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 2 ноября, будет проведен матч 11-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Эльче».
Команды встретятся на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.
Последний раз коллективы пересекались на футбольном поле в апреле 2023: тогда каталонцы в гостях переиграли соперника в 27-м туре Ла Лиги (4:0).
«Барселона» находится на третьей позиции (22 балла), а вот «Эльче» пока восьмое (14 очков).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне недавно победили «Шахтер»
Парижане обыграли соперников со счетом 1:0