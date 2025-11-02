В воскресенье, 2 ноября, будет проведен матч 11-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Эльче».

Команды встретятся на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.

Последний раз коллективы пересекались на футбольном поле в апреле 2023: тогда каталонцы в гостях переиграли соперника в 27-м туре Ла Лиги (4:0).

«Барселона» находится на третьей позиции (22 балла), а вот «Эльче» пока восьмое (14 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция