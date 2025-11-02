Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома нацелилась на украинца. Вратарь сборной может приехать к Довбику
Испания
02 ноября 2025, 22:42 |
Андрей Лунин получил интересные варианты для продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может вскоре покинуть мадридский гранд.

По информации испанских СМИ, украинец рассматривает уход из клуба из-за недостатка игровой практики, этим готовы воспользоваться ряд претендентов, которые уже изучают трансфер украинца. Лунин попал в трансферный список английского «Брайтона», миланского «Интера» и участника Лиги чемпионов «Ньюкасла».

Кроме вышеуказанных клубов, источник отмечает, что трансфер Лунина рассматривает и римская «Рома», за которую играет украинский бомбардир Артем Довбик.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ньюкасл Брайтон трансферы Серии A Интер Милан Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Тікай хлопче з Реалу.
Ответить
+2
pricolist
У Роми Свілар грає на топовому рівні, що Лунін там робитиме?
Ответить
0
