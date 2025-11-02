Рома нацелилась на украинца. Вратарь сборной может приехать к Довбику

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может вскоре покинуть мадридский гранд.

По информации испанских СМИ, украинец рассматривает уход из клуба из-за недостатка игровой практики, этим готовы воспользоваться ряд претендентов, которые уже изучают трансфер украинца. Лунин попал в трансферный список английского «Брайтона», миланского «Интера» и участника Лиги чемпионов «Ньюкасла».



Кроме вышеуказанных клубов, источник отмечает, что трансфер Лунина рассматривает и римская «Рома», за которую играет украинский бомбардир Артем Довбик.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва