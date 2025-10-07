Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Сборная УКРАИНЫ
07 октября 2025, 07:10 | Обновлено 07 октября 2025, 08:34
Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде

УАФ. Андрей Лунин

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Недавно наставник команды Сергей Ребров обнародовал заявку сборной Украины – места там не нашлось для Андрея Лунина. Как отметили украинские журналисты Игорь Цыганик и Игорь Бурбас, украинский вратарь не проявил желания приезжать в главную команду страны, ведь в последнее время уступает место в основе Анатолию Трубину.

Ребров устал от ситуации, что Лунин постоянно находит причины уехать из лагеря, когда узнает, что не будет играть в старте.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.

Dfs2262ar
Ты глянь звезда какая! 5 лет сидит на банке, и в старт его!  Та и вообще сборная с Ребровым - такое себе! Перестал смотреть вообще 
+6
Ondu
Это давно уже было понятно что Лунин не будет приезжать без гарантии игры в старте. Но имхо пусть и не приезжает. Лучше бы в своей карьере такой характер проявлял,не желая просто сидеть на банке и двигая свою карьеру куда то кроме скамейки Реала. Не хочет - не надо,удачи ему.
+4
ALM
Він вже давно не зірковий. Чи сидіння на лавці в Реалі автоматично означає зірковість?
+4
COBA
Дивна поведінка. Сам вибрав бабло і банку в Реалі. Які ще можуть бути претензії? І ще дуже свіжий в пам'яті матч з Румунами.
+2
MIRRA
Нікчема двічі в сезон на поле виходить, хай у клубі спершу стане №1.... Після матчу з Румунією, мабуть,  дорога в старт йому закрита. Хіба Трубін якось шедеврально накосячить.
+2
GloryUkraine
Якби ще заголовок відповідав статті, то пазл би склався, а так це чергове бла-бла-бла.
0
Перший Серед Рівних
Ну так треба прагнути грати! Якщо в Реалі не дають тоді шукати інший клуб, просити трансфер, а не сидіти собі на жопі рівно.
Хоча я вважаю що навіть лавочний Лунін сильніший воротар ніж Трубін. А у збірній основним особисто я ставив би Різника.
-3
