Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Недавно наставник команды Сергей Ребров обнародовал заявку сборной Украины – места там не нашлось для Андрея Лунина. Как отметили украинские журналисты Игорь Цыганик и Игорь Бурбас, украинский вратарь не проявил желания приезжать в главную команду страны, ведь в последнее время уступает место в основе Анатолию Трубину.

Ребров устал от ситуации, что Лунин постоянно находит причины уехать из лагеря, когда узнает, что не будет играть в старте.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.