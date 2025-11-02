Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минимальная победа хозяев. Заря обыграла Рух
Премьер-лига
Заря
02.11.2025 15:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 17:28 | Обновлено 02 ноября 2025, 17:31
Минимальная победа хозяев. Заря обыграла Рух

Первая домашняя победа луганчан с августа

ФК Заря Луганск

В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» Луганск и «Рух» Львов. Игра прошла на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Зоря» – «Рух» – 1:0

Голы: Попара, 27

Предупреждения: Слюсар, 86

На 36-й минуте Притула не реализовал пенальти (вратарь)

«Зоря»: Сапутин – Жуниор Рейс, Янич, Джордан, Малыш (Руан, 75) – Кушниренко – Попара (Башич, 64), Андушич (Будковский, 90+4) – Вантух, Горбач (Саленко, 64), Слесар.

«Рух»: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Копина – Подгурский (Рейляну, 84) – Клайвер (Квасница, 62), Эдсон (Сапуга, 71), Притула (Слюсар, 61), Рунич (Алмазбеков, 84) – Фаал.

Арбитр: Денис Шурман (Вишнев).

Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
