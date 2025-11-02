Минимальная победа хозяев. Заря обыграла Рух
Первая домашняя победа луганчан с августа
В воскресенье, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» Луганск и «Рух» Львов. Игра прошла на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.
Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Зоря» – «Рух» – 1:0
Голы: Попара, 27
Предупреждения: Слюсар, 86
На 36-й минуте Притула не реализовал пенальти (вратарь)
«Зоря»: Сапутин – Жуниор Рейс, Янич, Джордан, Малыш (Руан, 75) – Кушниренко – Попара (Башич, 64), Андушич (Будковский, 90+4) – Вантух, Горбач (Саленко, 64), Слесар.
«Рух»: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Копина – Подгурский (Рейляну, 84) – Клайвер (Квасница, 62), Эдсон (Сапуга, 71), Притула (Слюсар, 61), Рунич (Алмазбеков, 84) – Фаал.
Арбитр: Денис Шурман (Вишнев).
Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роналд продемонстрировал свои навыки перед фанатами
Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль