Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео гола и обзор матча
2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ
2 ноября в 15:30 стартовал матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.
Встреча проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.
Луганский клуб вышел вперед в первом тайме и удержал минимальное преимущество на протяжении всего матча – 1:0.
Важным эпизодом встречи стал отраженный пенальти Александром Сапутиным, который сохранил ворота «Зари» в неприкосновенности.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 2 ноября
«Заря» – «Рух» – 1:0 (обновляется)
Гол: Попара, 26
ГОЛ! 1:0, Попара, 26 мин.
События матча
