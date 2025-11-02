Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Заря
02.11.2025 15:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 18:12 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:18
Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео гола и обзор матча

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ

Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео гола и обзор матча
ФК Заря Луганск

2 ноября в 15:30 стартовал матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.

Встреча проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Луганский клуб вышел вперед в первом тайме и удержал минимальное преимущество на протяжении всего матча – 1:0.

Важным эпизодом встречи стал отраженный пенальти Александром Сапутиным, который сохранил ворота «Зари» в неприкосновенности.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 2 ноября

«Заря» – «Рух» – 1:0 (обновляется)

Гол: Попара, 26

ГОЛ! 1:0, Попара, 26 мин.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Попара (Заря), асcист Роман Вантух.
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
