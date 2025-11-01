В воскресенье, 2 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Луганчане продолжили свою серию без поражений, доведя её до четырёх матчей, хотя выиграли в этом отрезке всего один раз. Нулевая ничья в Ровно оставила горький осадок: «мужики» играли в большинстве с начала второго тайма, но так и не смогли сломить сопротивление «Вереса». Обидная потеря очков для луганчан, которые продолжают бороться за позиции в середине таблицы. Следующий соперник — львовский «Рух», занимающий предпоследнее место в чемпионате. Львовяне в прошлом туре также сыграли в нулевую ничью, но для них этот результат — скорее праздник: они умудрились отобрать очки у «Карпат» во львовском дерби. Команде предстоит ещё много работы, чтобы выбраться из турнирного подвала, но важно, что очки постепенно прибавляются. Стоит отметить, что у «Руха» была ещё одна игра на неделе: в 1/8 финала Кубка Украины львовяне уступили ЛНЗ с минимальным счётом и выбыли из турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.