Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
02.11.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 20:20 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:23
37
0

Заря – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги

01 ноября 2025, 20:20 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:23
37
0
Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 2 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Луганчане продолжили свою серию без поражений, доведя её до четырёх матчей, хотя выиграли в этом отрезке всего один раз. Нулевая ничья в Ровно оставила горький осадок: «мужики» играли в большинстве с начала второго тайма, но так и не смогли сломить сопротивление «Вереса». Обидная потеря очков для луганчан, которые продолжают бороться за позиции в середине таблицы. Следующий соперник — львовский «Рух», занимающий предпоследнее место в чемпионате. Львовяне в прошлом туре также сыграли в нулевую ничью, но для них этот результат — скорее праздник: они умудрились отобрать очки у «Карпат» во львовском дерби. Команде предстоит ещё много работы, чтобы выбраться из турнирного подвала, но важно, что очки постепенно прибавляются. Стоит отметить, что у «Руха» была ещё одна игра на неделе: в 1/8 финала Кубка Украины львовяне уступили ЛНЗ с минимальным счётом и выбыли из турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
2 ноября 2025 -
15:30
Рух Львов
Тотал больше 1.5 1.49 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Есть разочарование. У Кривбасса должно быть больше очков
Легендарный игрок горняков сообщил, почему Шахтер сильнее Динамо
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Заря Луганск Рух Львов Заря - Рух
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31 октября 2025, 19:34 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01 ноября 2025, 08:02 2
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб

Александр Андриевский сообщил, как покинул киевский клуб

Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
Футбол | 01.11.2025, 18:05
Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01.11.2025, 02:02
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем