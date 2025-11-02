Тренер Руха рассказал, чего не хватило команде в матче с Зарей

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари». Львовская команда пропустила один мяч и не смогла отыграться (0:1).

– Команда провела зрелищный матч, но все свелось к реализации моментов. Чего команде не хватает в завершающей фазе атак у ворот соперника?

– Мы сыграли неплохо. Это был наш третий матч за неделю. В отличие от «Зари», которая подошла к этой игре свежей. Возможно, нам не хватило одного дня, чтобы действовать быстрее. Все команды, игравшие в середине недели в Кубке Украины, будут играть в понедельник. А мы играем в воскресенье, да еще два матча подряд на выезде. Это тоже накладывает свой отпечаток на нашу игру. Но я считаю, что нам просто нужно реализовывать свои моменты – нам не везет в последних матчах, хотя команда демонстрирует неплохую игру.

– Насколько удалось сбалансировать состав, провести ротацию после кубкового поединка? Повлияло ли это на игру в Киеве?

– Отпечаток сказался как на предыдущем кубковом матче, так и на игре с «Зарей». Наш соперник в Кубке Украины свой матч чемпионата сыграет на следующий день, в понедельник. То есть они в Кубке использовали больше возможностей, чем «Рух». Нужно 72 часа на восстановление. Получается, что у одной команды четыре дня, а у другой – три. «Заря» в Кубке не играла, поэтому эти моменты влияют на результат.

– В этом сезоне «Рух» трижды исполнял пенальти и не забил два из них. Почему не удалось реализовать одиннадцатиметровый в игре с «Зарей»?

– Не хватило удачи. Любой может не забить пенальти.

– Какие положительные моменты вы отметили в игре команды против «Зари»?

– Нужно реализовывать моменты. Качество игры в последних матчах достаточно хорошее. Ребята понимают, чего мы от них хотим. В третьей зоне большую роль играют мастерство и хладнокровие. В этом нам еще нужно прибавлять. Я считаю, что по игре мы переиграли соперника, но не по счету.