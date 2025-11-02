Заря – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 2 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

Заря

До начала тура «Заря» имела одинаковое количество очков с «Оболонью», деля с ней 9-10 место, но теперь «Верес» вырвался вперед, обойдя обоих, поскольку победил «Эпицентр» («Оболонь» свой матч проиграла). Но «мужики» (хотя даже не знаю, актуально ли теперь это прозвище по отношению к луганской команде) имеют шанс обойти ровенский коллектив, если победят «Рух».

«Заря» может похвастаться опытным тренером, который хоть и считается уже у нас сбитым лётчиком, но все же определенную квалификацию имеет. В частности, ничью с «Динамо» «черно-красно-белым» принесли именно наставления тренера, который правильно предусмотрел, что после того, как киевляне забьют, они будут играть на удержание счета и их следует бежать прессинговать.

Правда, есть проблема. Филипп Будковский является главной ударной силой команды, забив уже пять мячей, но он не сможет сыграть против «Рух» через сломанную руку. Это проблема, поскольку другого надежного форварда, в принципе, и нет. Горбач присел в последнее время на скамейку, да и он больше использовался, как вингер, а о нападающих уровня Аллахьяра, Шахаба, Боннавентуре остается только с ностальгией вспоминать.

А в общем в состоянии команды все более или менее ровно, «Заря» является одной из немногих команд, которых можно назвать стабильными и о которых нет каких-то нехороших новостей, связанных с проблемами с финансами, скандалами и т.д.

Рух

«Рух» в этом сезоне скатился в борьбу за выживание. Все же персона главного тренера значила много, да и терять то и дело своих лучших игроков в межсезонье не является чем-то, усиливающим команду.

Терять приходилось, потому что было какое-то непонятное «объединение» с «Карпатами». Нет, конечно, дальше громких заявлений дело не пошло, но сначала «Рух» оставили Квасница, Краснопир, Сыч и Федор, перебравшиеся в «Карпаты». Правда, Квасница уже вернулся назад, поскольку «зелено-белый» этап ее карьеры получился явно провальным. Тогда перешли за тренером Пономаревым в ЛНЗ Ледвий, Пастух, Дидык, Рябов и Горин. Вот и вышло, что нужно строить новую команду во главе с бывшим тренером юношеской команды Федиком.

Должен был переехать в Польшу Виталий Роман, но переход не состоялся по вине поляков.

Вот так и получилось, что практически новая команда набивает шишки в чемпионате, проигрывая чуть ли не всем подряд. Нет, конечно, несколько побед было, да и в 1/8 Кубка удалось выйти, но больше «львы» проиграют. Например, бывшему тренеру Пономареву и его ЛНСЗ уступили в обоих турнирах

Крайней в УПЛ на данный момент стала встреча с «Карпатами» (0:0), которая еще раз подчеркнула несуразность заявлений об объединении. Градус матча был высоким, что вылилось в массовую драку после игры. Главными антигероями стали тренер «Карпат» Лупашко, получивший дисквалификацию за то, что обозвал центрбека оппонентов Слюбика нецензурными словами, и Слюбик, который не смолчал. На поле игрок карточек не получал, но матч в Кубке против ЛНЗ все же пропустил из-за дисквалификации. На игру против «Зари» информации о его отстранении нет.

История встреч

Всего в чемпионатах между командами сыграно 9 матчей. Преимущество на стороне номинальных хозяев: +4=2-3, разница мячей 14:9, причем все свои голы «Рух» забивал дома.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Пердута, Джордан, Янич, Жуниор Рейс – Попара, Кушниренко – Слесар, Андушич, Вантух – Горбач

«Рух»: Герета – Роман, Слюбик, Холод, Копына – Эдсон, Рейляну – Квасница, Притула, Клайвер – Фаал

Прогноз на противостояние

Можно предположить, что в защите команды не будут отсиживаться, потому забитых голов будет немало. На бумаге «Заря» выглядит сильнее, но не настолько, чтобы уверенно ставить на ее победу, поэтому просто ограничусь прогнозом о тотале более 1,5.