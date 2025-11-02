Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико

С 31 октября по 3 ноября проходит 11-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

За три дня было сыграно 6 поединков, еще 2 игры состоятся в понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Классическом дерби во Львове донецкий Шахтер переиграл киевское Динамо (3:1) и упрочил лидерство – перевес теперь составляет 4 очка.

Голы забили: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56.

Верхняя часть УПЛ: Шахтер (24 очка), Динамо, ЛНЗ, Кривбасс (по 20), Полесье (19), Колос, Металлист 1925, Заря (по 16).

В зоне переходных матчей идут Эпицентр и Александрия (по 9), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (6).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

11-й тур. 31 октября – 3 ноября

31.10. 18:00 Кудривка – Оболонь – 1:0

– Оболонь – 1:0 01.11. 13:00 Кривбасс – Полтава – 2:2

01.11. 15:30 Колос – Александрия – 1:1

01.11. 18:00 Эпицентр – Верес – 2:3

– 2:3 02.11. 15:30 Заря – Рух – 1:0

– Рух – 1:0 02.11. 18:00 Шахтер – Динамо – 3:1

– Динамо – 3:1 03.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Карпаты

03.11. 18:00 Полесье – Металлист 1925

🏆 Турнирная таблица УПЛ