Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 20:17 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:59
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико

Горняки выиграли у прямого конкурента со счетом 3:1, и перевес составляет 4 очка

Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
ФК Шахтер

С 31 октября по 3 ноября проходит 11-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

За три дня было сыграно 6 поединков, еще 2 игры состоятся в понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Классическом дерби во Львове донецкий Шахтер переиграл киевское Динамо (3:1) и упрочил лидерство – перевес теперь составляет 4 очка.

Голы забили: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56.

Верхняя часть УПЛ: Шахтер (24 очка), Динамо, ЛНЗ, Кривбасс (по 20), Полесье (19), Колос, Металлист 1925, Заря (по 16).

В зоне переходных матчей идут Эпицентр и Александрия (по 9), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (6).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

11-й тур. 31 октября – 3 ноября

  • 31.10. 18:00 Кудривка – Оболонь – 1:0
  • 01.11. 13:00 Кривбасс – Полтава – 2:2
  • 01.11. 15:30 Колос – Александрия – 1:1
  • 01.11. 18:00 Эпицентр – Верес – 2:3
  • 02.11. 15:30 Заря – Рух – 1:0
  • 02.11. 18:00 Шахтер – Динамо – 3:1
  • 03.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Карпаты
  • 03.11. 18:00 Полесье – Металлист 1925

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 11 7 3 1 22 - 9 09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 24
2 Динамо Киев 11 5 5 1 28 - 15 09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 20
3 ЛНЗ 10 6 2 2 11 - 7 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 20
4 Кривбасс 11 6 2 3 20 - 18 08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 20
5 Полесье 10 6 1 3 18 - 8 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 19
6 Колос Ковалевка 11 4 4 3 11 - 10 07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 16
7 Металлист 1925 10 4 4 2 12 - 7 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 16
8 Заря 11 4 4 3 13 - 11 08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 16
9 Кудровка 11 4 2 5 14 - 19 07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 14
10 Верес 11 3 4 4 10 - 12 08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье 13
11 Оболонь 11 3 4 4 9 - 14 07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 13
12 Карпаты Львов 10 2 6 2 15 - 15 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 12
13 Эпицентр 11 3 0 8 14 - 20 07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 9
14 Александрия 11 2 3 6 11 - 18 09.11.25 13:00 Александрия - Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 9
15 Рух Львов 11 2 1 8 7 - 19 08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 7
16 Полтава 11 1 3 7 10 - 23 09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 6
Полная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
