Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Горняки выиграли у прямого конкурента со счетом 3:1, и перевес составляет 4 очка
С 31 октября по 3 ноября проходит 11-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
За три дня было сыграно 6 поединков, еще 2 игры состоятся в понедельник.
В Классическом дерби во Львове донецкий Шахтер переиграл киевское Динамо (3:1) и упрочил лидерство – перевес теперь составляет 4 очка.
Голы забили: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) – Буяльский, 56.
Верхняя часть УПЛ: Шахтер (24 очка), Динамо, ЛНЗ, Кривбасс (по 20), Полесье (19), Колос, Металлист 1925, Заря (по 16).
В зоне переходных матчей идут Эпицентр и Александрия (по 9), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (6).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
11-й тур. 31 октября – 3 ноября
- 31.10. 18:00 Кудривка – Оболонь – 1:0
- 01.11. 13:00 Кривбасс – Полтава – 2:2
- 01.11. 15:30 Колос – Александрия – 1:1
- 01.11. 18:00 Эпицентр – Верес – 2:3
- 02.11. 15:30 Заря – Рух – 1:0
- 02.11. 18:00 Шахтер – Динамо – 3:1
- 03.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Карпаты
- 03.11. 18:00 Полесье – Металлист 1925
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|7
|3
|1
|22 - 9
|09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк
|24
|2
|Динамо Киев
|11
|5
|5
|1
|28 - 15
|09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев
|20
|3
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов
|20
|4
|Кривбасс
|11
|6
|2
|3
|20 - 18
|08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс
|20
|5
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка
|19
|6
|Колос Ковалевка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка
|16
|7
|Металлист 1925
|10
|4
|4
|2
|12 - 7
|03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925
|16
|8
|Заря
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь
|16
|9
|Кудровка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр
|14
|10
|Верес
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье
|13
|11
|Оболонь
|11
|3
|4
|4
|9 - 14
|07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь
|13
|12
|Карпаты Львов
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов
|12
|13
|Эпицентр
|11
|3
|0
|8
|14 - 20
|07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр
|9
|14
|Александрия
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|09.11.25 13:00 Александрия - Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава
|9
|15
|Рух Львов
|11
|2
|1
|8
|7 - 19
|08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк
|7
|16
|Полтава
|11
|1
|3
|7
|10 - 23
|09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава
|6
