Шесть тренеров, которые работали с Шахтером после Луческу. Где они сейчас?

Недавнее фиаско в 1/8 финала Кубка Украины от «Динамо» (1:2) наверняка заставило многих болельщиков «Шахтера» в очередной раз вспомнить период работы с командой румына Мирчи Луческу, при котором «оранжево-черные», имея тотальное преимущество над оппонентом в первом тайме и сумев открыть счет в поединке, вряд ли бы позволили себе проиграть. Не говоря уже о том, что при Мирче бразильский вектор в «Шахтере» был настолько непоколебим и неоспорим, что никому бы и в голову не пришло публично заикаться о каких-то там «пародиях»…

Впрочем, в мире нет ничего вечного, а в мире футбола – тем более. После ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера «Шахтера» во главе донецкой команды успели поработать уже шесть различных специалистов, которых между собой объединяет лишь одно – все они являлись иностранцами. В остальном же стилистически «горняки» выглядели по-разному, но сейчас давайте не об этом, а просто проследим, как сложилась карьера всех наставников «Шахтера» (логично, что без учета нынешнего – Арды Турана), которые работали с «оранжево-черными» после завершения «эпохи Мирчи Луческу»…

Паулу Фонсека: 1 июля 2016 – 30 июня 2019

Прямой заменой Луческу в «Шахтере» стал португалец Паулу Фонсека, который прибыл в украинскую команду из «Браги». Изначально со специалистом был подписан двухлетний контракт, который впоследствии был пролонгирован на такой же срок, что в конечном итоге позволило донецкому клубу даже получить деньги при досрочном отъезде Фонсеки из Украины…

Фонсека, как показало время, стал самым успешным тренером «Шахтера» в период после Луческу. С Паулу во главе «горняки» за три года взяли абсолютный максимум на внутренней арене – три чемпионства и три Кубка Украины. Да, есть еще Суперкубок, в котором «Шахтер» выиграл при Фонсеке лишь однажды, однако в целом этот турнир так и не стал в нашей стране чем-то чрезмерно существенным, являвшись, по сути, лишь представительским соревнованием в начале сезона.

«Шахтер» при Фонсеке часто критиковали за якобы весьма прагматичную игру, а еще португальскому специалисту доставалось за то, что он не слишком-то развивал молодежь, делая ставку на опытный игроков вроде Тайсона, Марлоса, Исмаили и Тараса Степаненко, но… По прошествии ряда лет, очевидно, многие фанаты «оранжево-черных» изменили свое мнение и теперь вспоминают период работы Фонсеки с исключительной теплотой, ведь в тот период «Шахтер» был безоговорочным гегемоном в украинском клубном футболе, да и на еврокубковой арене показывал себя весьма неплохо.

Уйти из «Шахтера» Фонсеку летом 2019-го заставило предложение от «Ромы», которая даже выплатила «горнякам» компенсацию за переманивание тренера. В премьерном сезоне в итальянской Серии А Паулу привел «волков» к пятому месту в чемпионате, а спустя год финишировал на седьмом… После этого, что логично, сотрудничество между «Ромой» и Фонсекой завершилось, а португальский специалист на год оказался в «творческом отпуске».

Вернуться к активной работе в футболе у Фонсеки получилось летом 2022-го, когда он принял французский «Лилль». С «догами» у Паулу дела сложились в целом весьма неплохо. Отработав два сезона, Фонсека привел своих подопечных сперва к финишу на пятой позиции, а затем – на четвертой. Однако в Лигу чемпионов квалифицироваться у португальца так и не вышло. Чтобы оказаться там летом 2024 года Фонсека принял приглашение от «Милана», но роман с «россонери» у португальца оказался быстротечным. Уже через полгода Паулу был уволен за неудовлетворительные результаты – на момент его ухода «Милан» был лишь восьмым в чемпионате.

Getty Images/Global Images Ukraine

С 31 января 2025 года и по настоящий момент Паулу Фонсека является главным тренером «Лиона». Что правда, с марта португалец отбывал 9-месячную дисквалификацию, которую получил из-за агрессивного поведения в адрес арбитра матча против «Бреста». Впрочем, руководство «ткачей» пока удовлетворено стараниями и результатами Фонсеки, так как в целом этот клуб, говоря откровенно, переживает отнюдь не лучшие времена в своей истории.

Луиш Каштру: 1 июля 2019 – 24 мая 2021

После Фонсеки «Шахтер» обратился к услугам Луиша Каштру, ранее работавшего с «Виторией Гимарайнш». Очевидно, опыт с предыдущим португальским наставником был оценен как успешный, а потому менять вектор поиска нового коуча в донецком клубе не стали, тем более, что Каштру пребывал на «радарах» у «горняков» и ранее.

В отличие от Фонсеки, Луиш Каштру практически с первых же дней в украинской команде дал понять, что будет работать над развитием и прогрессом молодых футболистов. В частности, под руководством этого специалиста в Лиге чемпионов свои первые матчи провели Георгий Судаков, Тете, Анатолий Трубин, Даниил Сикан, Валерий Бондарь, Манор Соломон, Витао, Додо и некоторые другие.

Каштру не боялся доверять молодежи, хотя и опытных футболистов списывать со счетов не спешил. Такая стратегий принесла Луишу чемпионский титул УПЛ в первом же сезоне, но вот во втором «горняков» накрыл игровой кризис, вследствие которого «Шахтер» по всем статьям проиграл чемпионскую гонку «Динамо», отстав на финише от киевлян аж на 11 пунктов. В еврокубках же «горнякам» удалось добраться аж до полуфинала Лиги Европы, хотя в Лиге чемпионов за две попытки выйти в плей-офф так и не получилось.

В конце мая 2021 года Луиш Каштру покинул «Шахтер» в связи с окончанием срока действия контракта. Спустя несколько месяцев португалец получил назначение в катарский «Аль-Духаиль», с которым выиграл Кубок эмира Катара, а в марте 2022-го уехал работать в Бразилию, приняв приглашение от «Ботафого». Именно Луиш Каштру стал тем специалистом, который помог команде из Рио-де-Жанейро вернуться на вершину. В первом сезоне «Ботафого» финишировал 11-м, но во втором лидировал после 12 туров, имея в активе 30 очков и отличные шансы на чемпионство.

Однако довести сезон-2023 с «Ботафого» до конца Луиш Каштру не пожелал. Летом португалец согласился возглавить саудовский «Аль-Наср», где ему выпал шанс стать коучем звездного земляка Криштиану Роналду. Это решение не оказалось успешным, так как привести «Аль-Наср» к чемпионству в Про-лиге у Каштру так и не получилось, и спустя год с небольшим Луиш был уволен…

Getty Images/Global Images Ukraine

С лета нынешнего года Луиш Каштру трудоустроен в «Аль-Васле» из ОАЭ. Пока его дела складываются в целом неплохо, хотя борьба за чемпионство с «Аль-Айном» и «Аль-Вахдой» обещает быть крайне непростой…

Роберто Де Дзерби: 1 июля 2021 – 11 июля 2022

На смену Луишу Каштру в «Шахтере» пришел итальянец Роберто Де Дзерби, которому предварительно в отечественной прессе сделали невероятную рекламу. На родине Роберто, который до момента переезда в Украину работал с «Сассуоло», действительно выдавались большие авансы, однако в целом Де Дзерби был неудовлетворен тем, как его оценивают в Италии, из-за чего и принял предложение «Шахтера». Впрочем, не только из-за этого. Поговаривали, что украинский клуб сманил Роберто фантастическим окладом в 4 миллиона евро за сезон.

Однако, проявить свой талант и мастерство в «Шахтере» Де Дзерби не смог из-за начала в феврале 2024-го полномасштабной фазы российско-украинской войны. Розыгрыш УПЛ был прекращен и так и не возобновился, а сам Роберто, ожидавший несколько месяцев, как будет развиваться ситуация, летом 2022-го все-таки изъявил готовность уйти, против которой абсолютно не возражал и сам «Шахтер», лишившийся практически всех легионеров и начавший изрядно экономить денежные средства владельца.

В «Шахтере» Де Дзерби запомнился тем, что привел к зимней паузе в УПЛ «горняков» на первой строчке в таблице, однако абсолютно опростоволосился в группе Лиги чемпионов, где в шести матчах сумел набрать лишь 2 очка, пропустив вперед не только «Реал» и «Интер», но и молдавский «Шериф», которому «горняки» на выезде сенсационно проиграли (0:2).

После «Шахтера» Де Дзерби несколько месяцев отдыхал, а в сентябре 2022-го сменил во главе «Брайтона» Грэма Поттера, подавшегося тренировать «Челси». С «чайками» итальянец с ходу выдал великолепный финиш, сумев затянуть «Брайтон» на шестое место по итогам розыгрыша АПЛ-2022/23 и впервые в истории клуба квалифицироваться в еврокубки – в Лигу Европы. Но второй сезон с «Брайтоном» получился менее успешным. По его ходу Де Дзерби неоднократно публично заявлял о разочаровании недостаточно амбициозной трансферной политикой клуб, а в мае 2024-го договорился с боссами о взаимном расторжении контракта.

Getty Images/Global Images Ukraine

Спустя несколько месяцев Де Дзерби перебрался во Францию, где оформил сотрудничество с «Марселем». В первом сезоне Роберто привел эту команду к «серебру» Лиги 1 и возвращению в Лигу чемпионов, а ныне старается вновь попробовать навязать борьбу за чемпионство «Пари Сен-Жермен», хотя сделать это весьма и весьма непросто, учитывая различные возможности клубов, в том числе и в финансовом плане.

Игор Йовичевич: 14 июля 2022 – 30 июня 2023

Лишившись Де Дзерби и большинства легионеров, «Шахтер» летом 2022-го был вынужден пойти практически на тотальную украинизацию состава. Но главным тренером все равно был назначен иностранец, пускай и с опытом работы в Украине – хорват Игор Йовичевич.

«Шахтер» явно не виделся фаворитом сезона-2022/23 в УПЛ, однако Йовичевичу удалось создать боеспособный коллектив единомышленников, который сумел завоевать «золото», хотя и в непростой борьбе с прежней командой Игора – «Днепром-1». Однако в еврокубках «Шахтер» сперва не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов (хотя на фоне провала Де Дзерби хорват добился успеха со своей командой), а затем в 1/8 финала Лиги Европы с треском вылетел от «Фейеноорда» (1:1, 1:7). Поговаривали, что именно разгромное поражение от роттердамцев и стоило Йовичевичу поста главного тренера, с должности которого хорвата уволили летом 2023-го, даже после завоевания чемпионства.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу после «Шахтера» Йовичевич уехал в Саудовскую Аравию, где сезон провел во главе середняка тамошней Про-лиги «Аль-Раеда». Затем хорват отбыл в Болгарию, где за год стал с «Лудогорцем» чемпионом Болгарии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Но после этого Игор неожиданно согласовал расторжение контракта и покинул «Лудогорец», а недавно стал у руля польского «Видзева» из Лодзи – клуба, которым владеет один из богатейших людей Польши и который явно имеет серьезные амбиции быть выше, нежели 13-е место по итогам минувшего сезона.

Патрик ван Леувен: 3 июля 2023 – 16 октября 2023

Нидерландец Патрик ван Леувен проработал главным тренером «Шахтера» всего три с небольшим месяца, установив антирекорд по продолжительности пребывания у руля первой команды в новейшей истории клуба. Назначение ван Леувен получил во многом из-за успешного сезона с «Зарей» в УПЛ, а также из-за того, что был прекрасно известен боссам «горняков». Патрик, напомним, работал руководителем молодежной академии «Шахтера» с 2006 по 2013 годы.

На момент увольнения ван Леувена «Шахтер» находился на втором месте в УПЛ, потеряв на старте сезона аж 9 очков в 9 турах. Вернуться же к работе в футболе нидерландскому специалисту посчастливилось уже в конце августа 2024 года, когда Патрик возглавил «Металлист 1925», спикировавший ранее в Первую лигу. Впрочем, уверенно решить задачу по возвращению в УПЛ у ван Леувена не удалось, и он был уволен за тур до завершения регулярного сезона, а путевку в элиту через плей-офф «желто-синие» выгрызали уже без Патрика на скамейке.

ФК Кривбасс

Однако несмотря на неудачи в «Шахтере» и «Металлисте 1925» летом нынешнего года в Патрика ван Леувена поверили боссы «Кривбасса», главным тренером которого нидерландец в настоящий момент и является. И, надо сказать, пока криворожская команда под руководством ван Леувена в чем-то напоминает «Зарю» сезона-2022/23, хотя учитывая серьезную конкуренцию со стороны ЛНЗ и «Полесья», далеко не факт, что «Кривбассу» удастся повторить достижение луганчан и финишировать на «бронзовой» позиции.

Марино Пушич: 24 октября 2023 – 31 мая 2025

Наконец, перед Ардой Тураном и после Патрика ван Леувена (не учитывая временное пребывание на лавке «горняков» в одном матче Дарио Срны) «Шахтером» более полутора лет руководил Марино Пушич. Боснийца пригласили из «Фейеноорда», где он выполнял функции одного из ассистентов Арне Слота и помогал роттердамцам громить «Шахтер» в Лиге Европы со счетом 7:1.

Пушич удивительным образом с ходу сумел изменить «Шахтер» к лучшему в сезоне-2023/24, благодаря чему команда выдала 15-матчевую выигрышную серию в УПЛ, досрочно завоевав чемпионский титул. Однако уже в следующем чемпионате «горняки» начали регулярно «спотыкаться» практически с самого старта, в результате чего пропустили в турнирной таблице вперед не только «Динамо», но и «Александрию», впервые при Ринате Ахметове финишировав вне топ-2.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце сезона-2024/25 Пушич был уволен, а вскоре новым коучем команды объявлен Арда Туран. Что касается Марино, то без работы он оставался более трех месяцев, после чего получил назначение в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, где пока не дает того же «вау-эффекта», что и на старте в «Шахтере»…