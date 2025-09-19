Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывшему тренеру Шахтера разрешили заходить в раздевалку собственной команды
Франция
19 сентября 2025, 14:33
1819
0

Наставник «Лиона» Паулу Фонсека отстранен от футбола на девять месяцев, до 1 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, который на данный момент является наставником французского «Лиона», получил разрешение посещать раздевалку собственной команды.

Напомним, в марте 2025 года португальский специалист был отстранен от футбола на девять месяцев из-за агрессии в сторону главного арбитра. Срок дисквалификации истекает 1 ноября.

«Наблюдать за игрой с моей точки зрения, во время отстранения – это новая практика. Когда вы находитесь в раздевалке с командой, вы становитесь поближе, а это очень важно. Мне этого не хватало.

Иногда не нужны разговоры, впрочем бывают матчи, когда тренеру необходимо вмешаться. Это было тяжелое время, но мы справились вместе с тренерским штабом», – сообщил Фонсека, который все еще не может руководить командой на поле.

«Лион» набрал девять баллов после четырех туров и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем матче подопечные Фонсеки сыграют на домашней арене против «Анже».

Николай Титюк Источник: ФК Лион
