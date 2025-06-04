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04 июня 2025, 19:00 |
1522
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Аль-Васл

Луиш Каштру вновь подался на Ближний Восток

04 июня 2025, 19:00 |
1522
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Аль-Васл
alwaslsc.ae

Клуб эмиратской Про-лиги «Аль-Васл» сообщил о назначении на пост главного тренера первой команды 63-летнего экс-коуча «Шахтера» Луиша Каштру.

Информация о сроках контракта с португальским специалистом не приводится.

Луиш Каштру работал с «Шахтером» с 2019 по 2021 годы. После этого специалист перебрался в катарский «Аль-Духаиль», а затем был коучем бразильского «Ботафого» и саудовского «Аль-Насра», где работал вместе с Криштиану Роналду.

В сентябре минувшего года «Аль-Наср» уволил Луиша Каштру с занимаемой должности и после того специалист оставался без работы.

«Аль-Васл» в минувшем сезоне чемпионата ОАЭ финишировал четвертым, после чего клуб попрощался с 42-летним сербским наставником Милошем Милоевичем.

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Луиш Каштру Аль-Васл Шахтер Донецк назначение тренера чемпионат ОАЭ по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Аль-Васл Дубай
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