ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Аль-Васл
Луиш Каштру вновь подался на Ближний Восток
Клуб эмиратской Про-лиги «Аль-Васл» сообщил о назначении на пост главного тренера первой команды 63-летнего экс-коуча «Шахтера» Луиша Каштру.
Информация о сроках контракта с португальским специалистом не приводится.
Луиш Каштру работал с «Шахтером» с 2019 по 2021 годы. После этого специалист перебрался в катарский «Аль-Духаиль», а затем был коучем бразильского «Ботафого» и саудовского «Аль-Насра», где работал вместе с Криштиану Роналду.
В сентябре минувшего года «Аль-Наср» уволил Луиша Каштру с занимаемой должности и после того специалист оставался без работы.
«Аль-Васл» в минувшем сезоне чемпионата ОАЭ финишировал четвертым, после чего клуб попрощался с 42-летним сербским наставником Милошем Милоевичем.
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