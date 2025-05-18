ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен уволен с поста наставника Металлиста 1925
Пока что непонятно, кто будет руководить харьковской командой в последнем туре Первой лиги
Руководство харьковского футбольного клуба Металлист 1925 официально отстранило 55-летнего нидерландского специалиста Патрика ван Леувена с поста главного тренера.
Металлисту 1925 в сезоне 2024/25 Первой лиги осталось провести только один поединок. 23 мая харьковский коллектив встретится с Агробизнесом. Пока что непонятно, кто будет руководить игроками в последнем туре второго по силе дивизиона Украины.
Еще в январе Sport.ua сообщал, что ван Леувен может быть уволен из Металлиста 1925 по завершению этой кампании. Одним из кандидатов на должность наставника команды является Виталий Пономарев – коуч львовского Руха.
Патрик ван Леувен стал тренером Металлист 1925 перед стартом сезона 2024/25. Перед нидерландцем стояла задача вывести команду в УПЛ.
Сейчас Металлист 1925 занимает четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги с 35 очками. Эта позиция позволит команде отправиться в стыки – плей-офф между четырьмя коллективами (два – из УПЛ, два – из Первой лиги), по итогам которого будет определен последний участник элитного дивизиона Украины в сезоне 2025/26.
Таблица Чемпионской группы Первой лиги 2024/25
|Плей-офф за повышение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Эпицентр
|21
|15
|5
|1
|37 - 14
|50
|2
|Полтава
|23
|12
|6
|5
|30 - 19
|38
|3
|Металлист 1925
|23
|11
|6
|6
|28 - 19
|35
|4
|Кудровка
|23
|12
|5
|6
|24 - 16
|35
|5
|Агробизнес
|21
|10
|2
|9
|18 - 25
|32
|6
|Металлист
|21
|8
|7
|6
|29 - 20
|31
|7
|Буковина
|21
|7
|6
|8
|18 - 20
|27
|8
|ЮКСА
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|27
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