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Украина. Первая лига
18 мая 2025, 19:06 | Обновлено 18 мая 2025, 19:55
2047
11

ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен уволен с поста наставника Металлиста 1925

Пока что непонятно, кто будет руководить харьковской командой в последнем туре Первой лиги

18 мая 2025, 19:06 | Обновлено 18 мая 2025, 19:55
2047
11
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен уволен с поста наставника Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Руководство харьковского футбольного клуба Металлист 1925 официально отстранило 55-летнего нидерландского специалиста Патрика ван Леувена с поста главного тренера.

Металлисту 1925 в сезоне 2024/25 Первой лиги осталось провести только один поединок. 23 мая харьковский коллектив встретится с Агробизнесом. Пока что непонятно, кто будет руководить игроками в последнем туре второго по силе дивизиона Украины.

Еще в январе Sport.ua сообщал, что ван Леувен может быть уволен из Металлиста 1925 по завершению этой кампании. Одним из кандидатов на должность наставника команды является Виталий Пономарев – коуч львовского Руха.

Патрик ван Леувен стал тренером Металлист 1925 перед стартом сезона 2024/25. Перед нидерландцем стояла задача вывести команду в УПЛ.

Сейчас Металлист 1925 занимает четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги с 35 очками. Эта позиция позволит команде отправиться в стыки – плей-офф между четырьмя коллективами (два – из УПЛ, два – из Первой лиги), по итогам которого будет определен последний участник элитного дивизиона Украины в сезоне 2025/26.

Таблица Чемпионской группы Первой лиги 2024/25

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Эпицентр 21 15 5 1 37 - 14 50
2 Полтава 23 12 6 5 30 - 19 38
3 Металлист 1925 23 11 6 6 28 - 19 35
4 Кудровка 23 12 5 6 24 - 16 35
5 Агробизнес 21 10 2 9 18 - 25 32
6 Металлист 21 8 7 6 29 - 20 31
7 Буковина 21 7 6 8 18 - 20 27
8 ЮКСА 23 9 6 8 33 - 33 27
Полная таблица
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Патрик ван Леувен Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка
Даниил Агарков Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 11
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Gargantua81
полный провал. я думал он хоть после зимнего перерыва слепит команду, но они играют как случайно встретившиеся люди.
не ожидал я такого от ван Левена после успеха с Зарей
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+4
Серж
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+2
vitaha33
Варіанти 2 - Ротань і Вернидуб, але скоріш за все саме Вернидуб, якщо вийдуть в УПЛ, звичайно
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+1
BUKO_CV
Ціково хто забере Ашура або Вернидуба
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0
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BUKO_CV
Зараз багато кого звільнять із тренерів, буде перетасовка колоди
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0
Lulinnha
Странное решение. Хотя... 
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0
Airwolf77
Апепа, ты же тут писал везде, что твои МетаГлисты будут УПЛ разрывать.  
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0
apepa
Летом придет Ротань и будем драть дырявых по самые уши!!!
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-3
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