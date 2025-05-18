ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен уволен с поста наставника Металлиста 1925

Руководство харьковского футбольного клуба Металлист 1925 официально отстранило 55-летнего нидерландского специалиста Патрика ван Леувена с поста главного тренера.

Металлисту 1925 в сезоне 2024/25 Первой лиги осталось провести только один поединок. 23 мая харьковский коллектив встретится с Агробизнесом. Пока что непонятно, кто будет руководить игроками в последнем туре второго по силе дивизиона Украины.

Еще в январе Sport.ua сообщал, что ван Леувен может быть уволен из Металлиста 1925 по завершению этой кампании. Одним из кандидатов на должность наставника команды является Виталий Пономарев – коуч львовского Руха.

Патрик ван Леувен стал тренером Металлист 1925 перед стартом сезона 2024/25. Перед нидерландцем стояла задача вывести команду в УПЛ.

Сейчас Металлист 1925 занимает четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги с 35 очками. Эта позиция позволит команде отправиться в стыки – плей-офф между четырьмя коллективами (два – из УПЛ, два – из Первой лиги), по итогам которого будет определен последний участник элитного дивизиона Украины в сезоне 2025/26.

Таблица Чемпионской группы Первой лиги 2024/25