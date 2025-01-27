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  4. Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 11:09 | Обновлено 27 января 2025, 11:13
1470
4

Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?

Руководство харьковской команды присматривается к кандидатуре Виталия Пономарева из «Руха»

27 января 2025, 11:09 | Обновлено 27 января 2025, 11:13
1470
4
Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леуван

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активно готовиться к старту второй части сезона в Первой лиге Украины под руководством нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

Как стало известно Sport.ua, руководство харьковского клуба может отправить в отставку нидерландца уже по завершении нынешнего сезона – ван Леувен рискует не удержаться на должности главного тренера «Металлиста 1925» даже если выведет команду в УПЛ.

По нашей информации, сменить нидерландца в должности коуча харьковской команды может нынешний тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев. Окружение украинского специалиста активно лоббирует его кандидатуру перед руководством «Металлиста 1925».

В нынешнем сезоне Виталий Пономарев продолжает возглавлять кризисный «Рух», который потерял ключевых исполнителей. «Желто-черные» занимают седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей. «Металлист 1925» занимает лишь 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги в «Чемпионской группе» с 25 баллами в активе.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».

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Патрик ван Леувен Металлист 1925 Виталий Пономарев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Khafre
на місці цифрового Металіста я робив би ставку на динамівські серця
наприклад Хацкевич зараз без роботи
А він свого часу доволі успішно позорився у великому клубі Динамо Київ
і з молоддю гарно працював, 
подивіться яку успішну карєру має Бєсєдін
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0
Андрей Никлиевич
Судячи із тексту новини, то Пономарьов хоче в "Металіст 1925", а все інше вигадки його оточення та журналістів!
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0
Gargantua81
Пономарев там всю талантливую молодежь переломал, явно поблема в тренировочном процессе. вся основа прошла через тяжелые травмы
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0
serhiy
Шило на мило.
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