Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активно готовиться к старту второй части сезона в Первой лиге Украины под руководством нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

Как стало известно Sport.ua, руководство харьковского клуба может отправить в отставку нидерландца уже по завершении нынешнего сезона – ван Леувен рискует не удержаться на должности главного тренера «Металлиста 1925» даже если выведет команду в УПЛ.

По нашей информации, сменить нидерландца в должности коуча харьковской команды может нынешний тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев. Окружение украинского специалиста активно лоббирует его кандидатуру перед руководством «Металлиста 1925».

В нынешнем сезоне Виталий Пономарев продолжает возглавлять кризисный «Рух», который потерял ключевых исполнителей. «Желто-черные» занимают седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей. «Металлист 1925» занимает лишь 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги в «Чемпионской группе» с 25 баллами в активе.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».