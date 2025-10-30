Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПОПОВ: «Марлос, Тайсон, Мораэс... Сейчас в Шахтере, можно сказать, пародия»
Кубок Украины
30 октября 2025, 04:06 | Обновлено 30 октября 2025, 04:18
ПОПОВ: «Марлос, Тайсон, Мораэс... Сейчас в Шахтере, можно сказать, пародия»

Защитник Динамо прокомментировал победу над Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины

ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского Динамо Денис Попов высказался о победе команды над Шахтером в матче 1/8 финала Кубка Украины (2:1). Его слова передает корреспондент Sport.ua:

«Эмоции? Нормальные эмоции, прошли дальше. Здоровье? Ничего, нос сломали. Атмосфера? Хорошо, когда много людей, дома поддерживают. Это всегда плюс. Что выучили в этой команде Турана? Нам очень много информации рассказывают. Я думаю, она не поместится вам здесь.

Почему не удалось играть в первом тайме так же, как во втором? Шахтер – хороший соперник, вложили очень много денег в футболистов, поэтому создали нам трудности. Сложный график, что у них, что у нас, было, если честно говоря, нелегко физически. Но, в принципе, 90 минут выбегали, довольны результатом.

Не знаю, почему так сложилось в первом. Может, какое-то было волнение. Немного все себя перенастроили, боялись сделать какую-то ошибку. А во втором, когда пропустили, раскрепостились и начали играть ва-банк.

Реакция скамейки запасных Шахтера? Я бы сказал, но нельзя такие слова здесь произносить. У меня есть свое видение по этому поводу, поэтому я думаю, это будет некорректно говорить. Вы сами все видели. Мы спокойно делаем свою работу, а они пусть кричат.

Мое настроение на Классическое, как оцениваю свою игру? Я не могу оценить свою игру. Понимаете, одна игра может складываться идеально, допустим, с Кривбассом, а другая игра, другой соперник, все по-другому. Может и не пойти где-то, может, знаете, там, я же говорю, не выспался или еще что-то. Ну, в жизни бывает разное. Поэтому мне оценить трудно, будет оценивать тренер, в первую очередь.

А что касается Классического... Это такой матч, знаете, для нас очень принципиальный. Я еще играл в те годы, когда были футболисты серьезнее, как Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас, да, можно сказать, пародия. Поэтому я видел, я учился на тех матчах и понимал, что это за противостояние. Поэтому так оно, наверное, и осталось.

Мое самочувствие? Ну как, с Кривбассом диагностировали перелом носа. Сейчас снова почувствовал сильную боль в голове, поэтому не знаю, как будет дальше. Если будет давать играть, то буду продолжать. Если нет, то придется делать перерыв.

Динамо выходит из зоны турбулентности? Смотрите, я же говорю, каждая игра складывается по-разному. Я надеюсь, что мы вступили на победный путь и будем двигаться дальше. У нас есть еще одна игра с Шахтером, поэтому нужно как можно серьезнее настроиться, разобрать ее по винтикам и знать, как нам действовать. Потому что, действительно, в первом тайме у нас не очень все складывалось, а во втором уже было лучше».

Даниил Кирияка, Sport.ua, Киев

Видеообзор матча Динамо – Шахтер (2:1)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
