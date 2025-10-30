Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы поскорее в нашу страну вернулся большой футбол»
Кубок Украины
30 октября 2025, 00:52 |
56
0

КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы поскорее в нашу страну вернулся большой футбол»

Украинский фулбек прокомментировал победу «Динамо» над «Шахтером»

30 октября 2025, 00:52 |
56
0
КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы поскорее в нашу страну вернулся большой футбол»
ФК Динамо. Александр Караваев

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины 2025/26. Его слова передает корреспондент Sport.ua:

– Хороший матч в исполнении «Динамо», важная победа, первая за 10 последних матчей с «Шахтером». Какие мысли, эмоции от такого результата?

– Ну конечно, положительные эмоции, потому что это наше украинское дерби, и, конечно, таких матчей не хватает в нашем чемпионате с такой интенсивностью. И еще больше радует, что вырвали эту победу, и она больше придает позитиву, и тем более давно не выигрывала «Шахтер».

– В первом тайме казалось что команда играет с небольшим страхом, боиться допустить ошибку, ощущали страх допустить ошибку. дополнительный мандраж?

– Нет, волнения не было. Просто не ощутили свою игру. Где-то, может, в каких-то моментах не очень раскрепощенно играли. Это когда ты осторожнее играешь, потому что счет 0:0, где-то в каких-то моментах не очень сильно хочешь рисковать, хотя пытались. Но, как говорится, когда забивают тебе гол, то холодный душ, уже нечего терять. И потом мы уже открылись, и, конечно, вырвали эту победу.

– Как Александр Шовковский вас настраивал? Вы вышли заряженные на второй тайм и действительно вырвали эту победу

– Да мы сами, вся команда понимала. Мы разговаривали с тренерским штабом, мы играли все между собой, то есть была хорошая коммуникация. Конечно, мы понимали, что если мы сыграем так, как мы можем, мы можем выгрызти этот матч и вырвать победу, то что и вышло во втором тайме.

– Поразительная атмосфера на стадионе, больше людей пускают

– Топ. Это супер. Уже хочется, чтобы поскорее в нашу страну вернулся большой футбол, футбола конечно, после нашей победы, чтобы все это закончилось и поскорее наступило мирное время в нашей стране.

– Для вас матч с «Шахтером» имеет еще какое-то особое значение, так как вы воспитанник этого клуба? Или вы уже как-нибудь пережили эту всю историю?

– Это было лет 20-15 назад. Конечно, я всегда буду это помнить. Я вырос как футболист как раз в детском возрасте. Но как профессиональный футболист, именно взрослый, уже в других клубах стал, но большинство своей карьеры провело в «Динамо», поэтому для меня «Динамо» родной клуб.

– Очень много в прессе пишут, что вы проживаете настоящую ворую молодость. Как вы прокомментируете?

– Я понимаю, сколько мне лет, конечно, я хочу играть как можно больше. Я говорил это в начале сезона, когда продлил контракт. Я чувствую, что я могу многое дать футбольному клубу «Динамо», то же, что и мне футбольный клуб «Динамо» дал, потому буду иметь силы и вдохновение и буду показывать это в играх, вы все это будете видеть.

– Был очень тяжелый выезд с «Самсунспором», потом матч через несколько дней матч с «Кривбассом» тоже очень тяжелый. «Кривбасс» был тогда лидером чемпионата. Через два на третий матч с «Шахтером». И следующий матч тоже «Шахтером». Насколько сложно сейчас в таком графике, когда каждый матч это фактически очень важен для «Динамо»?

– Конечно очень сложно. Потому нужна глубина состав. У нас травмированы игроки, но они потихоньку возвращаются в строй. Эдуардо гррео вышел, забил гол. Он увидел, что есть Андрей Ярмоленко, который может сыграть где угодно и захотеть голы. Поэтому, как говорят, я это поддерживаю, когда есть конференция, это прогресс.

– В общем, следили за матчами кубка, за возможными соперниками?

– Я, конечно, слежу. Такой кубок нестандартный за это в этом году. И это больше привлекает, что очень многие команды из низших лиг могут идти как можно дальше. Если так взять среди всех клубов, то молодцы я считаю «Локомотив», прошедшие две команды из высшей лиги, и сейчас еще одну прошли уже в 1/4 финала.

– Есть какие-то пожелания по следующему сопернику?

– Нет , у нас сейчас очень много игр, и сейчас не об этом точно думать. Сейчас все мысли уже о чемпионате.

Даниил Кирияка, Sport.ua, Киев

По теме:
НЕЩЕРЕТ: «Пропустили рандомный гол. Теперь можем поехать в какое-то село»
Бывший игрок сборной Украины объяснил, что помогло Динамо обыграть Шахтер
Арда ТУРАН: «Под давлением потеряли нашу сдержанность и концентрацию»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк эксклюзив Динамо - Шахтер Александр Караваев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:24 7
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча

Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:34 0
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер

Встреча пройдет 29 октября в 18:00

ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
Футбол | 30.10.2025, 00:23
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 6
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем