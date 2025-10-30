КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы поскорее в нашу страну вернулся большой футбол»

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины 2025/26. Его слова передает корреспондент Sport.ua:

– Хороший матч в исполнении «Динамо», важная победа, первая за 10 последних матчей с «Шахтером». Какие мысли, эмоции от такого результата?

– Ну конечно, положительные эмоции, потому что это наше украинское дерби, и, конечно, таких матчей не хватает в нашем чемпионате с такой интенсивностью. И еще больше радует, что вырвали эту победу, и она больше придает позитиву, и тем более давно не выигрывала «Шахтер».

– В первом тайме казалось что команда играет с небольшим страхом, боиться допустить ошибку, ощущали страх допустить ошибку. дополнительный мандраж?

– Нет, волнения не было. Просто не ощутили свою игру. Где-то, может, в каких-то моментах не очень раскрепощенно играли. Это когда ты осторожнее играешь, потому что счет 0:0, где-то в каких-то моментах не очень сильно хочешь рисковать, хотя пытались. Но, как говорится, когда забивают тебе гол, то холодный душ, уже нечего терять. И потом мы уже открылись, и, конечно, вырвали эту победу.

– Как Александр Шовковский вас настраивал? Вы вышли заряженные на второй тайм и действительно вырвали эту победу

– Да мы сами, вся команда понимала. Мы разговаривали с тренерским штабом, мы играли все между собой, то есть была хорошая коммуникация. Конечно, мы понимали, что если мы сыграем так, как мы можем, мы можем выгрызти этот матч и вырвать победу, то что и вышло во втором тайме.

– Поразительная атмосфера на стадионе, больше людей пускают

– Топ. Это супер. Уже хочется, чтобы поскорее в нашу страну вернулся большой футбол, футбола конечно, после нашей победы, чтобы все это закончилось и поскорее наступило мирное время в нашей стране.

– Для вас матч с «Шахтером» имеет еще какое-то особое значение, так как вы воспитанник этого клуба? Или вы уже как-нибудь пережили эту всю историю?

– Это было лет 20-15 назад. Конечно, я всегда буду это помнить. Я вырос как футболист как раз в детском возрасте. Но как профессиональный футболист, именно взрослый, уже в других клубах стал, но большинство своей карьеры провело в «Динамо», поэтому для меня «Динамо» родной клуб.

– Очень много в прессе пишут, что вы проживаете настоящую ворую молодость. Как вы прокомментируете?

– Я понимаю, сколько мне лет, конечно, я хочу играть как можно больше. Я говорил это в начале сезона, когда продлил контракт. Я чувствую, что я могу многое дать футбольному клубу «Динамо», то же, что и мне футбольный клуб «Динамо» дал, потому буду иметь силы и вдохновение и буду показывать это в играх, вы все это будете видеть.

– Был очень тяжелый выезд с «Самсунспором», потом матч через несколько дней матч с «Кривбассом» тоже очень тяжелый. «Кривбасс» был тогда лидером чемпионата. Через два на третий матч с «Шахтером». И следующий матч тоже «Шахтером». Насколько сложно сейчас в таком графике, когда каждый матч это фактически очень важен для «Динамо»?

– Конечно очень сложно. Потому нужна глубина состав. У нас травмированы игроки, но они потихоньку возвращаются в строй. Эдуардо гррео вышел, забил гол. Он увидел, что есть Андрей Ярмоленко, который может сыграть где угодно и захотеть голы. Поэтому, как говорят, я это поддерживаю, когда есть конференция, это прогресс.

– В общем, следили за матчами кубка, за возможными соперниками?

– Я, конечно, слежу. Такой кубок нестандартный за это в этом году. И это больше привлекает, что очень многие команды из низших лиг могут идти как можно дальше. Если так взять среди всех клубов, то молодцы я считаю «Локомотив», прошедшие две команды из высшей лиги, и сейчас еще одну прошли уже в 1/4 финала.

– Есть какие-то пожелания по следующему сопернику?

– Нет , у нас сейчас очень много игр, и сейчас не об этом точно думать. Сейчас все мысли уже о чемпионате.

Даниил Кирияка, Sport.ua, Киев