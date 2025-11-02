Хлань VS Русин. Украинцы обменялись голами в матче чемпионата Польши

2 ноября в главной футбольной лиге Польши был проведён матч лидера первенства «Гурника» Забже против клуба «Арка» Гдыня.

Местом проведения встречи стал стадион имени Эрнеста Поля в городе Забже.

Матч вызвал интерес не только у местных болельщиков, но и у украинских фанатов, поскольку в составе «Гурника» вышел Максим Хлань, а на острие атаки «Арки» находился Назарий Русин.

Хозяева не пожалели соперника и устроили голевую феерию, одержав победу со счетом 5:1.

В этом поединке голами отметились оба украинца: на 46-й минуте отличился Назарий Русин, а Максим Хлань ответил на этом голом + ассистом.

Чемпионат Польши. 14-й тур, 2 ноября

«Гурник» Забже – «Арка» Гдыня – 5:1

Голы: Лисет, 13, Хлань, 50, Геллебранд, 59, Сов, 62, Захович, 71 – Русин, 46