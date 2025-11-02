02.11.2025 13:15 – FT 5 : 1
Гурник Забже – Арка Гдыня – 5:1. Как забивали Хлань и Русин. Видео голов
2 ноября прошел поединок 14-го тура чемпионата Польши
2 ноября прошёл матч 14-го тура чемпионата Польши, в котором «Гурник» Забже оформил разгромную победу над клубом «Арка» Гдыня.
Встреча на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже завершилась со счетом 5:1.
У гостей единственный забитый мяч на свой счет записал украинский нападающий Назарий Русин. А вот в составе хозяев гол + ассист оформил другой представитель Украины – Максим Хлань.
Чемпионат Польши. 14-й тур, 2 ноября
«Гурник» Забже – «Арка» Гдыня – 5:1
Голы: Лисет, 13, Хлань, 50, Хеллебранд, 59, Сов, 62, Захович, 71 – Русин, 46
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Захович (Гурник Забже), асcист Sondre Liseth.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Ousmane Sow (Гурник Забже).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Хеллебранд (Гурник Забже), асcист Максим Хлань.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Хлань (Гурник Забже).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Арка).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Sondre Liseth (Гурник Забже), асcист Лукаш Амброс.
