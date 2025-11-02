Гурник Забже – Арка Гдыня – 5:1. Как забивали Хлань и Русин. Видео голов

2 ноября прошёл матч 14-го тура чемпионата Польши, в котором «Гурник» Забже оформил разгромную победу над клубом «Арка» Гдыня.

Встреча на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже завершилась со счетом 5:1.

У гостей единственный забитый мяч на свой счет записал украинский нападающий Назарий Русин. А вот в составе хозяев гол + ассист оформил другой представитель Украины – Максим Хлань.

Чемпионат Польши. 14-й тур, 2 ноября

«Гурник» Забже – «Арка» Гдыня – 5:1

Голы: Лисет, 13, Хлань, 50, Хеллебранд, 59, Сов, 62, Захович, 71 – Русин, 46