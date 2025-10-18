Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 октября.

1. Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

2A. Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка

Украинский хавбек отличился пасом на Павлидиса, который сделал дубль

2B. ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику

Орлы на выезде играют против команды Шавеш в матче 1/32 финала

3. Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава

Команда Матвийченко явно не выдерживает уровень УПЛ

4. Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?

Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место

5A. Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

5B. Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

6. УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф

Украинская ассоциация направила письмо

7A. Снигур сенсационно вышла в полуфинал турнира в Лес-Франчесес-дель-Вальес

Дарья разгромила четвертую сеяную Кейтлин Кеведо

7B. Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке

Украинка и Макото Ниномия уступили Кристине Младенович и Тейлор Таунсенд

8. Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке

Украинская хоккейная команда обыграла ХК Будапешт

9. Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры боксера

Чемпион мира в супертяжелом весе будет боксировать до 41 года

10. Без Динамо и Шахтера. Пять самых техничных футболистов УПЛ сезона 2025/26

Наступает момент присмотреться к этим игрокам получше