Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Другие новости
18 октября 2025, 11:47 | Обновлено 18 октября 2025, 11:48
194
0

Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА

Главные новости за 17 октября на Sport.ua

18 октября 2025, 11:47 | Обновлено 18 октября 2025, 11:48
194
0
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 октября.

1. Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

2A. Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Украинский хавбек отличился пасом на Павлидиса, который сделал дубль

2B. ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику
Орлы на выезде играют против команды Шавеш в матче 1/32 финала

3. Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава
Команда Матвийченко явно не выдерживает уровень УПЛ

4. Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место

5A. Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

5B. Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

6. УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
Украинская ассоциация направила письмо

7A. Снигур сенсационно вышла в полуфинал турнира в Лес-Франчесес-дель-Вальес
Дарья разгромила четвертую сеяную Кейтлин Кеведо

7B. Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке
Украинка и Макото Ниномия уступили Кристине Младенович и Тейлор Таунсенд

8. Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Украинская хоккейная команда обыграла ХК Будапешт

9. Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры боксера
Чемпион мира в супертяжелом весе будет боксировать до 41 года

10. Без Динамо и Шахтера. Пять самых техничных футболистов УПЛ сезона 2025/26
Наступает момент присмотреться к этим игрокам получше

По теме:
Возвращение Усика, поражение Украины от Швеции, Ястремская против Рыбакиной
Полуфиналы ЧМ U-20, Шевченко возглавил комитет ФИФА, расклады для сборной
Поражение молодежки в Хорватии, дубль и рекорд Роналду, Англия вышла на ЧМ
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17 октября 2025, 13:30 38
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.10.2025, 11:02
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 07:15
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17.10.2025, 23:59
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
17.10.2025, 15:15 6
Футбол
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 15
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем