Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 октября 2025, 15:00 | Обновлено 17 октября 2025, 15:01
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?

Подопечные Сергея Реброва опередили Канаду и теперь занимают 27-е место

17 октября 2025, 15:00 | Обновлено 17 октября 2025, 15:01
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
УАФ. Сборная Украины по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины, которая в октябре провела два поединка.

Подопечные Сергея Реброва продолжают свой путь в квалификации на ЧМ-2026 – «сине-желтые» на выезде одолели команду Исландии со счетом 5:3 и победили Азербайджан (2:1) на номинально домашнем стадионе в Кракове.

Сборная Украины обогнала Канаду и теперь занимает 27-е место, набрав 1 555,36 балла. Соперники украинской команды в отборе разместились на таких местах:

  • Франция – 3 (минус одна позиция)
  • Исландия – 74 (позиция не изменилась)
  • Азербайджан – 123 (поднялись на одну позицию вверх)

Лидером рейтинга осталась Испания, в тройке произошли изменения – Аргентина опередила Францию. Первую десятку покинула сборная Хорватии, которая опустилась с девятой позиции на 11-ю.

Во время международной паузы в ноябре подопечные Реброва сыграют два решающих поединка в квалификации – против Франции на выезде (13 ноября) и с Исландией на номинально домашнем стадионе (16 ноября).

Полный рейтинг ФИФА смотрите на сайте организации

Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 17 октября 2025 года)

Николай Титюк Источник: ФИФА
