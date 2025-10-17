Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава
Команда Матвийченко явно не выдерживает уровень УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
СК «Полтава» – «Оболонь» - 1:2
Голы: Марусич, 90+6 (пен.) – Суханов, 34, 52 (пен.)
Предупреждения: Бужин, 14, Марусич, 83
СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака (Галенков, 73), Веремиенко, Подлепич, Кононов – Мисюра (Онищенко, 73), Плахтырь – Бужин, Хахлев (Дорошенко, 73), Одарюк – Марусич.
«Оболонь»: Федоривский – Е. Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин – Прокопенко (Черненко, 86), Чех, Курко (Ломницкий, 86) – Устименко (Бычек, 61), Суханов (Товарчи, 71).
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепропетровская обл.)
Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).
Удары (в створ) – 9 (1) : 15 (7)
Угловые – 5 : 8
Оффсайды – 1 : 2
СК ПОЛТАВА - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
