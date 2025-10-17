Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
17.10.2025 15:30 – FT 1 : 2
Оболонь
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 17:27 |
303
1

Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава

Команда Матвийченко явно не выдерживает уровень УПЛ

Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава
ФК Оболонь

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

СК «Полтава» – «Оболонь» - 1:2

Голы: Марусич, 90+6 (пен.) – Суханов, 34, 52 (пен.)

Предупреждения: Бужин, 14, Марусич, 83

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака (Галенков, 73), Веремиенко, Подлепич, Кононов – Мисюра (Онищенко, 73), Плахтырь – Бужин, Хахлев (Дорошенко, 73), Одарюк – Марусич.

«Оболонь»: Федоривский – Е. Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин – Прокопенко (Черненко, 86), Чех, Курко (Ломницкий, 86) – Устименко (Бычек, 61), Суханов (Товарчи, 71).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепропетровская обл.)

Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).

Удары (в створ) – 9 (1) : 15 (7)
Угловые – 5 : 8
Оффсайды – 1 : 2

СК ПОЛТАВА - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Dynamic
Молодці оболонці проявили київський характер
