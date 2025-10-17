В рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги проходил матч между «Полтавой» и «Оболонью».

Поединок принимал стадион «Зирка» в городе Кропивницкий, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости победили благодарю дублю Сергея Суханова – «Полтава» ограничилась лишь голом на 90+5-й минуте.

С 13 очками после 8 туров «Оболонь» стала 8-й. Полтава с 4 баллами осталась 15-й.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

Полтава – Оболонь – 1:2

Голы: Марусич, 90+5 – Суханов, 34, 52 (пенальти)