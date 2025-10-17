Полтава – Оболонь – 1:2. С голом на 90+5-й минуте. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча девятого тура УПЛ
В рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги проходил матч между «Полтавой» и «Оболонью».
Поединок принимал стадион «Зирка» в городе Кропивницкий, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости победили благодарю дублю Сергея Суханова – «Полтава» ограничилась лишь голом на 90+5-й минуте.
С 13 очками после 8 туров «Оболонь» стала 8-й. Полтава с 4 баллами осталась 15-й.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур
Полтава – Оболонь – 1:2
Голы: Марусич, 90+5 – Суханов, 34, 52 (пенальти)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода
Вице-президент Самсунспора считает матч против Динамо очень важным