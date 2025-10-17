Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава – Оболонь – 1:2. С голом на 90+5-й минуте. Видео голов, обзор матча
Премьер-лига
Полтава
17.10.2025 15:30 – FT 1 : 2
Оболонь
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 17:47 | Обновлено 17 октября 2025, 17:54
698
0

Полтава – Оболонь – 1:2. С голом на 90+5-й минуте. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча девятого тура УПЛ

Полтава – Оболонь – 1:2. С голом на 90+5-й минуте. Видео голов, обзор матча
ФК Полтава

В рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги проходил матч между «Полтавой» и «Оболонью».

Поединок принимал стадион «Зирка» в городе Кропивницкий, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости победили благодарю дублю Сергея Суханова – «Полтава» ограничилась лишь голом на 90+5-й минуте.

С 13 очками после 8 туров «Оболонь» стала 8-й. Полтава с 4 баллами осталась 15-й.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

Полтава – Оболонь – 1:2

Голы: Марусич, 90+5 – Суханов, 34, 52 (пенальти)

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Марусич (Полтава).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Суханов (Оболонь).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь), асcист Егор Прокопенко.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
