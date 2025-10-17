Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
17.10.2025 15:30 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 03:25
7
0

Полтава – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

17 октября 2025, 03:25 |
7
0
Полтава – Оболонь. Текстовая трансляция матча
СК Полтава

В пятницу, 17-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 15:30.

Матч с участием двух из четырех наименее забивных команд этого сезона УПЛ открывает девятый тур после международного перерыва. Не слишком привлекательная афиша, но оба коллектива тянут за собой серии, как минимум, из шести официальных матчей без побед, и когда-то же это должно закончиться. Для новичков «элиты» тем временем наступает очень тяжелый и ответственный период сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полтава
17 октября 2025 -
15:30
Оболонь
По теме:
Гендир Оболони: «В вопросе судейства нужно что-то менять»
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Капитан Кривбасса: «Очень круто, что мы участвуем в таких мероприятиях»
Полтава Оболонь Киев текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
