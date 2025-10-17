В пятницу, 17-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 15:30.

Матч с участием двух из четырех наименее забивных команд этого сезона УПЛ открывает девятый тур после международного перерыва. Не слишком привлекательная афиша, но оба коллектива тянут за собой серии, как минимум, из шести официальных матчей без побед, и когда-то же это должно закончиться. Для новичков «элиты» тем временем наступает очень тяжелый и ответственный период сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.