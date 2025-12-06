Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 16:59 |
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени

Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Коллаж Sport.ua

6 декабря в 18:00 по киевскому времени начнется матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кудровка» и киевское «Динамо».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер киевлян Игорь Костюк удивил своим выбором на игру, выпустив в основе 3 игроков юношеской команды.

Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко из Словянска. Матч проходит в Киеве на стадионе Оболонь-Арена.

Стали известны стартовые составы на матч Кудровка – Динамо Киев:

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Игорь Костюк
