Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени
6 декабря в 18:00 по киевскому времени начнется матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кудровка» и киевское «Динамо».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Главный тренер киевлян Игорь Костюк удивил своим выбором на игру, выпустив в основе 3 игроков юношеской команды.
Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко из Словянска. Матч проходит в Киеве на стадионе Оболонь-Арена.
Стали известны стартовые составы на матч Кудровка – Динамо Киев:
