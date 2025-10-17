Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка

Лиссабонская «Бенфика» уверенно обыграла «Шавеш» в матче 1/32 финала Кубка Португалии.

Команда Жозе Моуриньо одержала победу со счётом 2:0 и без проблем вышла в следующий раунд турнира.

Украинский хавбек Георгий Судаков вышел в основе и сделал ассист при втором забитом голе команды.

Уже на 8-й минуте матча Вангелис Павлидис открыл счёт после передачи Жоау Регу. Во втором тайме лиссабонская команда продолжила контролировать игру. На 79-й минуте Павлидис оформил дубль, окончательно сняв вопрос о победителе (2:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в запасе, а ворота орлов защищал Самуэл Соареш.

Кубок Португалии. 1/32 финала, 17 октября 2025

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Павлидис, 8 (ассист: Регу), Павлидис, 79 (ассист: Судаков)

ГОЛ! 0:1. Павлидис (ассист: Регу), 8 мин

ГОЛ! 0:2. Павлидис (ассист: Судаков), 79 хв