Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Украинский хавбек отличился пасом на Павлидиса, который сделал дубль
Лиссабонская «Бенфика» уверенно обыграла «Шавеш» в матче 1/32 финала Кубка Португалии.
Команда Жозе Моуриньо одержала победу со счётом 2:0 и без проблем вышла в следующий раунд турнира.
Украинский хавбек Георгий Судаков вышел в основе и сделал ассист при втором забитом голе команды.
Уже на 8-й минуте матча Вангелис Павлидис открыл счёт после передачи Жоау Регу. Во втором тайме лиссабонская команда продолжила контролировать игру. На 79-й минуте Павлидис оформил дубль, окончательно сняв вопрос о победителе (2:0).
Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в запасе, а ворота орлов защищал Самуэл Соареш.
Кубок Португалии. 1/32 финала, 17 октября 2025
Шавеш – Бенфика – 0:2
Голы: Павлидис, 8 (ассист: Регу), Павлидис, 79 (ассист: Судаков)
ГОЛ! 0:1. Павлидис (ассист: Регу), 8 мин
Remate colocadíssimo de Pavlidis a abrir o marcador 🎯#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/vSnwsp7JD1— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
ГОЛ! 0:2. Павлидис (ассист: Судаков), 79 хв
Pavlidis bisa e aproxima as águias da vitória 🦅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/cRtA71cXbz— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
События матча
