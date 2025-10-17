Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Кубок Португалии
Шавеш
17.10.2025 21:30 – FT 0 : 2
Бенфика
Португалия
17 октября 2025, 23:23 | Обновлено 17 октября 2025, 23:29
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка

Украинский хавбек отличился пасом на Павлидиса, который сделал дубль

Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» уверенно обыграла «Шавеш» в матче 1/32 финала Кубка Португалии.

Команда Жозе Моуриньо одержала победу со счётом 2:0 и без проблем вышла в следующий раунд турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Георгий Судаков вышел в основе и сделал ассист при втором забитом голе команды.

Уже на 8-й минуте матча Вангелис Павлидис открыл счёт после передачи Жоау Регу. Во втором тайме лиссабонская команда продолжила контролировать игру. На 79-й минуте Павлидис оформил дубль, окончательно сняв вопрос о победителе (2:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в запасе, а ворота орлов защищал Самуэл Соареш.

Кубок Португалии. 1/32 финала, 17 октября 2025

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Павлидис, 8 (ассист: Регу), Павлидис, 79 (ассист: Судаков)

ГОЛ! 0:1. Павлидис (ассист: Регу), 8 мин

ГОЛ! 0:2. Павлидис (ассист: Судаков), 79 хв

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Жоау Регу.
Бенфика Кубок Португалии по футболу Шавеш Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис Жозе Моуриньо Самуэл Соареш видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
