Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
Кубок Португалии
Шавеш
17.10.2025 21:30 – FT 0 : 2
Бенфика
Португалия
18 октября 2025, 00:31 | Обновлено 18 октября 2025, 00:33
Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Португалии

Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Бенфика» уверенно обыграла «Шавеш» в матче 1/32 финала Кубка Португалии.

Команда Жозе Моуриньо одержала победу со счетом 2:0 и вышла в 1/16 финала раунд турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Георгий Судаков вышел в основе и сделал ассист на 79-й минуте. Дублем отметился Вангелис Павлидис.

Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в запасе, а ворота орлов защищал Самуэл Соареш.

Кубок Португалии. 1/32 финала, 17 октября 2025

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Павлидис, 8 (ассист: Регу), Павлидис, 79 (ассист: Судаков)

ВИДЕО: видео голов на YouTube

ГОЛ! 0:1. Павлидис (ассист: Регу), 8 мин

ГОЛ! 0:2. Павлидис (ассист: Судаков), 79 хв

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Жоау Регу.
Бенфика Жозе Моуриньо Кубок Португалии по футболу Шавеш видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Самуэл Соареш Вангелис Павлидис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
