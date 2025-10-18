Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Португалии
«Бенфика» уверенно обыграла «Шавеш» в матче 1/32 финала Кубка Португалии.
Команда Жозе Моуриньо одержала победу со счетом 2:0 и вышла в 1/16 финала раунд турнира.
Украинский хавбек Георгий Судаков вышел в основе и сделал ассист на 79-й минуте. Дублем отметился Вангелис Павлидис.
Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в запасе, а ворота орлов защищал Самуэл Соареш.
Кубок Португалии. 1/32 финала, 17 октября 2025
Шавеш – Бенфика – 0:2
Голы: Павлидис, 8 (ассист: Регу), Павлидис, 79 (ассист: Судаков)
ВИДЕО: видео голов на YouTube
ГОЛ! 0:1. Павлидис (ассист: Регу), 8 мин
Remate colocadíssimo de Pavlidis a abrir o marcador 🎯#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/vSnwsp7JD1— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
ГОЛ! 0:2. Павлидис (ассист: Судаков), 79 хв
Pavlidis bisa e aproxima as águias da vitória 🦅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/cRtA71cXbz— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
События матча
