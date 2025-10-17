Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Португалии
Шавеш
17.10.2025 21:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
Шавеш – Бенфика. Судаков и Трубин в Кубке Португалии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 октября в 21:30 матч 1/32 финала Кубка Португалии

Шавеш – Бенфика. Судаков и Трубин в Кубке Португалии. Смотреть онлайн LIVE
ФК Бенфика. Судаков и Трубин

17 октября в 21:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Португалии.

Шавеш принимает Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику выступают два украинских футболиста – хавбек Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин.

Шавеш – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер с трансляцией будет добавлен перед началом матча

Кубок Португалии, 1/32 финала

🔹 17 октября

  • 21:30. Шавеш – Бенфика

🔹 18 октября

  • 13:00. Реборделу – Насьонал
  • 17:00. Алпендорада – Эштрела Амадора
  • 17:00. Лейрия – Алверка
  • 17:00. Сан-Жуан-де-Вер – Фомаликау
  • 17:00. Эшпинью – Санта-Клара
  • 17:00. Спортинг Ковильян - Униау Ногейренсе
  • 17:00. Торреенсе – Оливейренсе
  • 17:00. Форнуш-ди-Алгодриш – AVS
  • 17:15. Браганса – Брага
  • 18:30. Портимоненсе – Арока
  • 20:00. Марку 09 – Фаренсе
  • 20:00. Академику Визеу – Жил Висенте
  • 20:00. Селориссенсе – Порту
  • 22:15. Феррейра – Спортинг Лиссабон

🔹 19 октября

  • 16:00. Фафе – Морейренсе
  • 17:00. Амаранте – Лейшоеш
  • 17:00. Анадия – Мариньенсе
  • 17:00. Анса – Коза Пия
  • 17:00. Атлетико Лиссабон – Фелгейраш
  • 17:00. Вилла Мея – Вилла Каиз
  • 17:00. Вилла Реал – Тондела
  • 17:00. Дезембру – Каштелу-Бранку
  • 17:00. Индустрия – Вианенсе
  • 17:00. Колдаш – Миранделло
  • 17:00. Лузитания – Ресенде
  • 17:00. Лузитану – Оливайш и Мушкавиде
  • 17:00. Мортагуа – Портимоненсе B
  • 17:00. Силвеш – Лулетано
  • 17:00. Синтренсе – Риу Аве
  • 17:00. Униао Ломаш – Гимараеш
  • 20:00. Белененсеш – Эшторил
Бенфика Шавеш Кубок Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
