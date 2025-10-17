17 октября в 21:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Португалии.

Шавеш принимает Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.

За Бенфику выступают два украинских футболиста – хавбек Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин.

Шавеш – Бенфика. Кубок Португалии.

Кубок Португалии, 1/32 финала

🔹 17 октября

21:30. Шавеш – Бенфика

🔹 18 октября

13:00. Реборделу – Насьонал

17:00. Алпендорада – Эштрела Амадора

17:00. Лейрия – Алверка

17:00. Сан-Жуан-де-Вер – Фомаликау

17:00. Эшпинью – Санта-Клара

17:00. Спортинг Ковильян - Униау Ногейренсе

17:00. Торреенсе – Оливейренсе

17:00. Форнуш-ди-Алгодриш – AVS

17:15. Браганса – Брага

18:30. Портимоненсе – Арока

20:00. Марку 09 – Фаренсе

20:00. Академику Визеу – Жил Висенте

20:00. Селориссенсе – Порту

22:15. Феррейра – Спортинг Лиссабон

🔹 19 октября