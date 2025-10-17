Португалия17 октября 2025, 15:49 | Обновлено 17 октября 2025, 15:54
Шавеш – Бенфика. Судаков и Трубин в Кубке Португалии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 октября в 21:30 матч 1/32 финала Кубка Португалии
17 октября в 21:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Португалии.
Шавеш принимает Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Бенфику выступают два украинских футболиста – хавбек Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин.
Шавеш – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер с трансляцией будет добавлен перед началом матча
Кубок Португалии, 1/32 финала
🔹 17 октября
- 21:30. Шавеш – Бенфика
🔹 18 октября
- 13:00. Реборделу – Насьонал
- 17:00. Алпендорада – Эштрела Амадора
- 17:00. Лейрия – Алверка
- 17:00. Сан-Жуан-де-Вер – Фомаликау
- 17:00. Эшпинью – Санта-Клара
- 17:00. Спортинг Ковильян - Униау Ногейренсе
- 17:00. Торреенсе – Оливейренсе
- 17:00. Форнуш-ди-Алгодриш – AVS
- 17:15. Браганса – Брага
- 18:30. Портимоненсе – Арока
- 20:00. Марку 09 – Фаренсе
- 20:00. Академику Визеу – Жил Висенте
- 20:00. Селориссенсе – Порту
- 22:15. Феррейра – Спортинг Лиссабон
🔹 19 октября
- 16:00. Фафе – Морейренсе
- 17:00. Амаранте – Лейшоеш
- 17:00. Анадия – Мариньенсе
- 17:00. Анса – Коза Пия
- 17:00. Атлетико Лиссабон – Фелгейраш
- 17:00. Вилла Мея – Вилла Каиз
- 17:00. Вилла Реал – Тондела
- 17:00. Дезембру – Каштелу-Бранку
- 17:00. Индустрия – Вианенсе
- 17:00. Колдаш – Миранделло
- 17:00. Лузитания – Ресенде
- 17:00. Лузитану – Оливайш и Мушкавиде
- 17:00. Мортагуа – Портимоненсе B
- 17:00. Силвеш – Лулетано
- 17:00. Синтренсе – Риу Аве
- 17:00. Униао Ломаш – Гимараеш
- 20:00. Белененсеш – Эшторил
|
