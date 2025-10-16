Стала известна заявка Бенфики на игру Кубка Португалии. Включен ли Судаков?
Георгий Судаков и Анатолий Трубин отправились с командой на матч
16 октября «Бенфика» отправилась на север Португалии, чтобы сыграть с «Шавишем» в третьем раунде Кубка Португалии.
Среди игроков, которых вызвал Жозе Моуринью, особенно выделяется Георгий Судаков, у которого были проблемы с травмой левого плеча, полученной во время матча Украины против Исландии (5:3).
Ранее «Бенфика» сообщила, что украинец уже вернулся к тренировкам.
Кроме того, в заявку «орлов» традиционно вошел украинский вратарь Анатолий Трубин.
Список игроков «Бенфики», отправившихся на матч с «Шавишем»:
Вратари: Трубин, Самуэл Соареш и Леонардо Лопеш.
Защитники: Отаменди, Леандро Сантос, Даль, Виндер, Дедич, Томаш Араужо и Антониу Силва.
Полузащитники: Аурснесс, Жоау Регу, Жоау Велозу, Судаков, Энцо Барренечеа и Леандро Баррейру.
Нападающие: Иванович, Шельдеруп, Иван Лима, Павлидис, Энрике Араужо и Лукабакио.
