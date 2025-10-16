Стала известна заявка Бенфики на игру Кубка Португалии. Включен ли Судаков?

16 октября «Бенфика» отправилась на север Португалии, чтобы сыграть с «Шавишем» в третьем раунде Кубка Португалии.

Среди игроков, которых вызвал Жозе Моуринью, особенно выделяется Георгий Судаков, у которого были проблемы с травмой левого плеча, полученной во время матча Украины против Исландии (5:3).

Ранее «Бенфика» сообщила, что украинец уже вернулся к тренировкам.

Кроме того, в заявку «орлов» традиционно вошел украинский вратарь Анатолий Трубин.

Список игроков «Бенфики», отправившихся на матч с «Шавишем»:

Вратари: Трубин, Самуэл Соареш и Леонардо Лопеш.

Защитники: Отаменди, Леандро Сантос, Даль, Виндер, Дедич, Томаш Араужо и Антониу Силва.

Полузащитники: Аурснесс, Жоау Регу, Жоау Велозу, Судаков, Энцо Барренечеа и Леандро Баррейру.

Нападающие: Иванович, Шельдеруп, Иван Лима, Павлидис, Энрике Араужо и Лукабакио.