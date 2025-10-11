Чемпионат мира11 октября 2025, 14:34 | Обновлено 11 октября 2025, 14:51
Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026
Судаков завершил сбор национальной команды
11 октября 2025, 14:34 | Обновлено 11 октября 2025, 14:51
Ключевой полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в субботу из-за травмы был заменен в первом тайме встречи отбора ЧМ-2026 против Исландии (5:3).
Повреждение оказалось серьезным, а игрок в своем Instagram сказал, что покидает расположение сборной Украины и возвращается в Бенфику.
«К сожалению, этот сбор для меня завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Желаю ребятам победы в следующем матче», – написал Судаков.
13 октября сборная Украины сыграет против Азербайджана.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ісландець грав у Судакова. Хоч би тріщини не було.
Що ж поробиш. Неприємна травма.
