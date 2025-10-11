Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026

Ключевой полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в субботу из-за травмы был заменен в первом тайме встречи отбора ЧМ-2026 против Исландии (5:3).

Повреждение оказалось серьезным, а игрок в своем Instagram сказал, что покидает расположение сборной Украины и возвращается в Бенфику.

«К сожалению, этот сбор для меня завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Желаю ребятам победы в следующем матче», – написал Судаков.

13 октября сборная Украины сыграет против Азербайджана.