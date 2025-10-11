Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 14:34 | Обновлено 11 октября 2025, 14:51
2

Ведущий игрок сборной Украины пропустит матч отбора ЧМ-2026

Судаков завершил сбор национальной команды

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Ключевой полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в субботу из-за травмы был заменен в первом тайме встречи отбора ЧМ-2026 против Исландии (5:3).

Повреждение оказалось серьезным, а игрок в своем Instagram сказал, что покидает расположение сборной Украины и возвращается в Бенфику.

«К сожалению, этот сбор для меня завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Желаю ребятам победы в следующем матче», – написал Судаков.

13 октября сборная Украины сыграет против Азербайджана.

Георгий Судаков сборная Украины по футболу травма Бенфика Украина - Азербайджан ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
GloryUkraine
Ісландець  грав у Судакова.  Хоч би тріщини не було.
Ответить
0
Victor673256ua
Що ж поробиш. Неприємна травма.
Ответить
0
