Сыграют ли Судаков и Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч Кубка

Назван стартовый состав Бенфики на матч 1/32 финала Кубка Португалии.

17 октября в 21:30 Шавеш будет принимать Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.

За Бенфику выступают два украинских футболиста.

Хавбек Георгий Судаков выйдет в основе, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.

Стартовые составы на матч Шавеш – Бенфика в Кубке Португалии