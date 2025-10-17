Португалия17 октября 2025, 20:40 | Обновлено 17 октября 2025, 21:08
Сыграют ли Судаков и Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч Кубка
17 октября в 21:30 орлы сыграют матч 1/32 финала Кубка Португалии с Шавешом
Назван стартовый состав Бенфики на матч 1/32 финала Кубка Португалии.
17 октября в 21:30 Шавеш будет принимать Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.
За Бенфику выступают два украинских футболиста.
Хавбек Георгий Судаков выйдет в основе, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.
Стартовые составы на матч Шавеш – Бенфика в Кубке Португалии
Комментарии 2
Тобто Судаков поїхав зі Збірної через важку травму і через пару днів виходить у старті Бенфіки? Дивовижно. Але одужав і добре. Ставлення до Збірної не дивує.
