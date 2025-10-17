Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграют ли Судаков и Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч Кубка
Кубок Португалии
Шавеш
17.10.2025 21:30 – перерыв 0 : 1
Бенфика
Португалия
17 октября 2025, 20:40 | Обновлено 17 октября 2025, 21:08
Сыграют ли Судаков и Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч Кубка

17 октября в 21:30 орлы сыграют матч 1/32 финала Кубка Португалии с Шавешом

17 октября 2025, 20:40 | Обновлено 17 октября 2025, 21:08
Сыграют ли Судаков и Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Назван стартовый состав Бенфики на матч 1/32 финала Кубка Португалии.

17 октября в 21:30 Шавеш будет принимать Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.

За Бенфику выступают два украинских футболиста.

Хавбек Георгий Судаков выйдет в основе, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.

Стартовые составы на матч Шавеш – Бенфика в Кубке Португалии

Бенфика Кубок Португалии по футболу Шавеш Анатолий Трубин Георгий Судаков стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
ViAn
Тобто Судаков поїхав зі Збірної через важку травму і через пару днів виходить у старті Бенфіки? Дивовижно. Але одужав і добре. Ставлення до Збірної не дивує. 
