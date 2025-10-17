Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику
Кубок Португалии
Шавеш
17.10.2025 21:30 – FT 0 : 2
Бенфика
Португалия
17 октября 2025, 23:14 | Обновлено 17 октября 2025, 23:26
ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику

Орлы на выезде играют против команды Шавеш в матче 1/32 финала

ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику,

В 1/32 финала Кубка Португалии Шавеш принимает Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику выступают два украинских футболиста. Хавбек Георгий Судаков вышел в основу, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.

На 79-й минуте Судаков совершил ассист на Вангелиса Павлидиса, который оформил дубль (8 и 79 мин).

Счет в матче – 2:0 в пользу орлов, игра продолжается.

ВИДЕО. Дубль Павлидиса, ассист Судакова (во втором голе)

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Жоау Регу.
Георгий Судаков отличился вторым ассистом за Бенфику
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Бенфика Кубок Португалии по футболу Шавеш Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
