ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику
Орлы на выезде играют против команды Шавеш в матче 1/32 финала
Украинский хавбек Георгий Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику,
В 1/32 финала Кубка Португалии Шавеш принимает Бенфику на домашней арене Estadio Municipal de Chaves.
За Бенфику выступают два украинских футболиста. Хавбек Георгий Судаков вышел в основу, а голкипер Анатолий Трубин заявлен в резерве.
На 79-й минуте Судаков совершил ассист на Вангелиса Павлидиса, который оформил дубль (8 и 79 мин).
Счет в матче – 2:0 в пользу орлов, игра продолжается.
ВИДЕО. Дубль Павлидиса, ассист Судакова (во втором голе)
Remate colocadíssimo de Pavlidis a abrir o marcador 🎯#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/vSnwsp7JD1— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
Pavlidis bisa e aproxima as águias da vitória 🦅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/cRtA71cXbz— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
События матча
