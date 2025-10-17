Без Динамо и Шахтера. Пять самых техничных футболистов УПЛ сезона-2025/26

Украинская Премьер-лига возвращается после паузы на международные матчи. В этот уик-энд в элитарном дивизионе отечественного футбола будут сыграны поединки девятого тура. И пока об их результатах говорить преждевременно, мы предлагаем посмотреть на рейтинг из пяти самых техничных футболистов текущего чемпионата по состоянию на текущий момент.

Сразу оговоримся, что ключевым критерием ранжирования футболистов в рейтинге является среднее количество обводок, осуществляемых игроками в пересчете на 90 минут игрового времени, по данным Wyscout. Об эффективности этой работы в тексте также будет непременно сказано, однако лишь в качестве факультативного фактора, не ключевого.

Небольшой спойлер, который, кажется, делает этот рейтинг еще более интересным – на его вершине не нашлось места ни одному из представителей «Динамо» или «Шахтера» – признанных грандов УПЛ. А вот кто там все-таки оказался – узнаете прямо сейчас…

5. Эрмир Рашица – 5,58 обводок / 90 минут



Возраст: 21 год

Гражданство: Албания

Клуб: «Металлист 1925»

ФК Металлист 1925

Молодого албанского вингера Эрмира Рашицу «Металлисту 1925» удалось подписать еще в феврале нынешнего года, когда команда выступала в Первой лиге. За балканца харьковчане заплатили «Скендербеу» 300 тысяч евро отступных, однако эта сумма оказалась абсолютно оправданной, учитывая качество исполнителя, прибывшего в стан «желто-синих».

Рашица еще в Первой лиге успел заявить о себе как о потенциальном лидере атак харьковчан. В 8 официальных матчах турнира по весне албанец отличился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. В украинской Премьер-лиге Эрмир несколько сбавил обороты в аспекте результативности, однако ему все равно есть чем похвастаться. Во-первых, это 3 результативных действия (1 гол и 2 ассиста) в 8 матчах. А во-вторых, это статус одного из наиболее техничных футболистов лиги прямо сейчас.

При этом, Рашицу абсолютно не пугает имя соперников. В матчах против «Шахтера» и «Динамо» Эрмир выполнял привычно высокое число обводок (5 и 3, соответственно), пытаясь обострять игру «желто-синих» в атаке. Другой вопрос, что пока с эффективностью обводок у албанца не все настолько хорошо, как хотелось бы болельщикам этой команды и ее главному тренеру Младену Бартуловичу. Тут речь идет о показателе в 40%. И это – существенное поле для прогресса в предстоящих поединках.

4. Бруниньо – 5,9 обводок / 90 минут



Возраст: 25 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Карпаты»

ФК Карпаты

Бразильский атакующий полузащитник Бруниньо успел запомнится болельщикам, а некоторым из них даже полюбиться, еще в минувшем сезоне. Тогда хавбек выступал за «Карпаты» на правах аренды из «Атлетико Минейро» и отличился 11 результативными действиями (8 забитых мячей и 3 результативные передачи) в 24 поединках чемпионата.

Летом-2025 «Карпаты» выкупили Бруниньо у «петушков» за 800 тысяч евро, оформив с бразильским легионером полноценный контракт со сроком действия до лета 2028 года. Это решение, если давать ему оценку прямо сейчас, было стратегически правильным и логичным. Бруниньо в УПЛ-2025/26 продолжает оставаться одним из самых интересных и опасных для соперников игроков атаки львовской команды. В 8 матчах бразилец уже забил трижды, а еще раз отличился ассистом на партнера.

В аспекте обводок Бруниньо очень хорош. Эффективность его действий равна 68%, а в ряде матчей бразилец и вовсе феерит, выполняя по семь (против СК «Полтава»), восемь (против «Кудровки») и даже девять (против «Оболони») обводок за игру. Другой вопрос, что как уже мог подметить внимательный читатель, выполнять много техничных действий у Бруниньо преимущественно удается в поединках против команд нижней половины таблицы, а вот против «Шахтера», к примеру, за 53 минуты, которые хавбек провел на поле, он осуществил лишь одну обводку. И пускай она оказалась успешной, а «зелено-белые» взяли очки в матче с фаворитом (3:3), прогрессировать Бруниньо еще однозначно есть куда, ведь только в этом случае бразилец всерьез может задумываться над переходом в куда более топовый клуб, нежели нынешние «Карпаты».

3. Клайвер Габриэл – 6,17 обводок / 90 минут



Возраст: 22 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Рух»

ФК Рух

Третью строчку рейтинга также занимает представитель львовской команды. Что правда, не «Карпат», а «Руха», дела которого в текущем розыгрыше УПЛ пока складываются, мягко говоря, не слишком успешно. 22-летний левый вингер Клайвер Габриэл перебрался в Украину еще в феврале 2024-го на правах свободного агента из молодежной команды клуба «Ферровиария».

После выступлений в бразильской Серии D закрепиться с ходу в команде УПЛ у Клайвера не удалось, и вторую часть сезона-2023/24 легионер преимущественно заканчивал в «Рухе-2» во Второй лиге. В минувшем сезоне бразильца начали подпускать к поединкам первой команды в УПЛ, благодаря чему он сыграл 423 минуты в 15 поединках и даже отличился дебютным забитым мячом в чемпионате – в воротах «Оболони».

Однако стать более-менее важной фигурой для «Руха» у Клайвера удалось уже лишь в текущем сезоне. В частности, бразилец принял участие во всех восьми поединках УПЛ-2025/26, но результативными действиями в них не отличался. Этого футболиста выделяет стремление к индивидуальной работе с мячом, благодаря чему его показатель обводок – третий в дивизионе. Что правда, столь высоким уровнем Клайвер может похвалиться лишь в количественной составляющей, ведь в плане качества… Только 31% попыток обводок вингера завершаются успехом.

Именно поэтому главному тренеру «Руха» Ивану Федыку приходится «воспитывать» молодого подопечного, тратя на это драгоценное время и в какой-то степени даже жертвуя результатами. Например, в матче 4-го тура против «Металлиста 1925» (0:2) наставник выпустил Клайвера на замену с началом второго тайма, но уже через 13 минут был вынужден заменить, так как бразилец абсолютно не попал в игру, тотально провалившись в единоборствах (выиграл лишь одно из семи). Так что в случае с Клайвером Габриэлом мы вновь вынуждены констатировать – поле для прогресса перед этим футболистом просто колоссальное, и пока нет уверенности, что он сумеет справится с подобным вызовом, чтобы выйти на качественно куда более высокий уровень.

2. Бар Лин – 6,26 обводок / 90 минут



Возраст: 21 год

Гражданство: Израиль

Клуб: «Кривбасс»

ФК Кривбасс

Откровенно говоря, переход молодого хавбека Бара Лина на правах аренды из «Маккаби» Тель-Авив в «Кривбасс», который состоялся летом нынешнего года, изначально выглядел очень рискованным, если не странным. И дело здесь даже не в самой фигуре футболиста, сколько в главном тренере криворожской команды, коим стал Патрик ван Леувен. Ранее этот специалист уже привозил из Израиля своего «протеже» в Украину (Става Лемкина в «Шахтер»), и эта попытка коуча усилить свою команду успехом не увенчалась.

Пока Бар Лин ярко показал себя лишь в кубковом матче против команды «Куликов-Белка», где отличился двумя забитыми мячами и помог «Кривбассу» выиграть со счетом 3:0. В чемпионате израильтянин пока является футболистом ближайшей ротации для Патрика ван Леувена. Нидерландский специалист предпочитает предоставлять Лину игровую практику весьма дозировано, из-за чего, видимо, какой-то целостной «картинки» о способностях этого легионера болельщики и эксперты в большинстве своем еще сложить для себя так и не смогли.

В аспекте технической подготовленности Бар Лин выглядит интересно на фоне нынешней УПЛ, но… Опять же, нужно говорить о эффективности этой работы, а она составляет всего-то 32%. И это при том, что основную часть статистики у израильтянина удалось «набить» в матчах против команд из нижней части таблицы – «Оболони» и «Кудровки». Поэтому присмотреться к хавбеку стоит, но пока предпосылок говорить о том, что это будущий лидер «Кривбасса» не так и много…

1. Глейкер Мендоса – 7,47 обводок / 90 минут



Возраст: 23 года

Гражданство: Венесуэла

Клуб: «Кривбасс»

ФК Кривбасс

А вот чья игра в составе «Кривбасса» уже приятно удивляет многих, так это 23-летнего венесуэльского вингера Глейкера Мендосы. В аспекте обводок этот легионер уже претендует на лавры Кевина и Хуана Альвины Безерры, которые в минувшем сезоне чемпионата были с практически аналогичными количественными показателями, как ныне у Мендосы, безусловными лидерами гонки «технарей» в элите украинского клубного футбола.

Мендосу «Кривбасс» подписал в феврале нынешнего года на правах аренды из малоизвестного в наших широтах клуба «Ангостура». Стороны договорились, что Глейкер проведет в Украине остаток календарного года, причем у «Кривбасса» на этот срок будет опция по выкупу его трудового соглашения. Но уже в апреле Мендоса вместе с другим игроком «бело-красно-черных» Маттео Аморозо принял решение покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь на фоне перманентных ракетных обстрелов Кривого Рога российской армией. Поначалу ситуация выглядела так, что Мендосы в «Кривбассе» больше не будет, однако впоследствии менеджменту клуба удалось уладить ситуацию и в процессе переговоров убедить футболиста вернуться в Украину.

Работа менеджеров и руководства «Кривбасса» не прошла зря. В текущем сезоне Глейкер Мендоса является, пожалуй, главным открытием УПЛ, если делать такие оценки по состоянию на текущий момент. Судите сами: в 8 матчах (702 минуты) венесуэльский легионер отличился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Это позволяет Мендосе лидировать в бомбардирской гонке, а также приобрести невероятную уверенность в своих силах, что напрямую отразилось и на его статусе в команде.

Что правда, в аспекте обводок Мендоса может стремиться к еще более существенным цифрам. Например, в минувшем сезоне Глейкер отличался в среднем 8,8 обводками за 90 минут, хотя тогда, справедливости ради, выборка была не такая и значительная – всего четыре матча. Зато как минимум в «Шахтере» этого южноамериканца, наверное, еще тогда запомнили очень хорошо, ведь именно его мяч, забитый после отменного индивидуального прохода, помог криворожанам забрать очки у «горняков» (1:1), после чего о Мендосе впервые заговорили практически во всех отечественных спортивных СМИ. А в наши дни этого легионера уже номинируют на звание игрока месяца в УПЛ…