ВИДЕО. Вернидуб подтвердил прощание Кривбасса с вингером из Венесуэлы
23-летний Глейкер Мендоса покинул клуб из Кривого Рога
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил, что венесуэльский вингер Глейкер Мендоза больше не является игроком команды.
На послематчевой пресс-конференции после игры 24-го тура с «Динамо» (0:2) наставник лаконично ответил на вопрос о будущем 23-летнего футболиста:
Вернидуб подтвердил: «Глейкер Мендоза? Его уже с нами нет. Да, он уже уехал».
Мендоза присоединился к «Кривбассу» зимой, он провел за команду 4 матча в УПЛ, отличившись голом в ворота «Шахтера».
По неподтвержденной информации, легионер вернулся на родину после недавних ракетных обстрелов в Кривом Роге.
Также остаются открытыми вопросы по бразильцу Маттео Аморозо, который не был включен в заявку на матч против Динамо.
ВИДЕО. Вернидуб подтвердил прощание Кривбасса с вингером из Венесуэлы
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