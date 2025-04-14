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  4. ВИДЕО. Вернидуб подтвердил прощание Кривбасса с вингером из Венесуэлы
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 03:30
61
0

ВИДЕО. Вернидуб подтвердил прощание Кривбасса с вингером из Венесуэлы

23-летний Глейкер Мендоса покинул клуб из Кривого Рога

14 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 03:30
61
0
ВИДЕО. Вернидуб подтвердил прощание Кривбасса с вингером из Венесуэлы
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил, что венесуэльский вингер Глейкер Мендоза больше не является игроком команды.

На послематчевой пресс-конференции после игры 24-го тура с «Динамо» (0:2) наставник лаконично ответил на вопрос о будущем 23-летнего футболиста:

Вернидуб подтвердил: «Глейкер Мендоза? Его уже с нами нет. Да, он уже уехал».

Мендоза присоединился к «Кривбассу» зимой, он провел за команду 4 матча в УПЛ, отличившись голом в ворота «Шахтера».

По неподтвержденной информации, легионер вернулся на родину после недавних ракетных обстрелов в Кривом Роге.

Также остаются открытыми вопросы по бразильцу Маттео Аморозо, который не был включен в заявку на матч против Динамо.

ВИДЕО. Вернидуб подтвердил прощание Кривбасса с вингером из Венесуэлы

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы Глейкер Мендоса Маттео Аморозо Кривбасс - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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