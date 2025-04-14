Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил, что венесуэльский вингер Глейкер Мендоза больше не является игроком команды.

На послематчевой пресс-конференции после игры 24-го тура с «Динамо» (0:2) наставник лаконично ответил на вопрос о будущем 23-летнего футболиста:

Вернидуб подтвердил: «Глейкер Мендоза? Его уже с нами нет. Да, он уже уехал».

Мендоза присоединился к «Кривбассу» зимой, он провел за команду 4 матча в УПЛ, отличившись голом в ворота «Шахтера».

По неподтвержденной информации, легионер вернулся на родину после недавних ракетных обстрелов в Кривом Роге.

Также остаются открытыми вопросы по бразильцу Маттео Аморозо, который не был включен в заявку на матч против Динамо.

ВИДЕО. Вернидуб подтвердил прощание Кривбасса с вингером из Венесуэлы