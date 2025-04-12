Испугались обстрелов. Два легионера Кривбасса покинули Украину
Глейкер Мендоса и Маттео Аморозо оставили расположение криворожского клуба
Участившиеся обстрелы Кривого Рога испугали легионеров «Кривбасса». Двое из них покинули не только город, но и пределы Украины.
За несколько дней до матча 24-го тура УПЛ, в котором «Кривбасс» играл с киевским «Динамо», расположение криворожского клуба покинули 22-летний бразильский полузащитник Маттео Аморозо и 23-летний венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.
Причиной послужило увеличение количества воздушных тревог и обстрелов Кривого Рога. К примеру начало матча с «Динамо» в субботу, 12 апреля, дважды откладывалось именно из-за воздушных тревог в Днепропетровской области.
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