Испугались обстрелов. Два легионера Кривбасса покинули Украину

Участившиеся обстрелы Кривого Рога испугали легионеров «Кривбасса». Двое из них покинули не только город, но и пределы Украины.

За несколько дней до матча 24-го тура УПЛ, в котором «Кривбасс» играл с киевским «Динамо», расположение криворожского клуба покинули 22-летний бразильский полузащитник Маттео Аморозо и 23-летний венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.

Причиной послужило увеличение количества воздушных тревог и обстрелов Кривого Рога. К примеру начало матча с «Динамо» в субботу, 12 апреля, дважды откладывалось именно из-за воздушных тревог в Днепропетровской области.