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  4. Испугались обстрелов. Два легионера Кривбасса покинули Украину
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 19:41 |
1212
7

Испугались обстрелов. Два легионера Кривбасса покинули Украину

Глейкер Мендоса и Маттео Аморозо оставили расположение криворожского клуба

12 апреля 2025, 19:41 |
1212
7
Испугались обстрелов. Два легионера Кривбасса покинули Украину
ФК Кривбасс

Участившиеся обстрелы Кривого Рога испугали легионеров «Кривбасса». Двое из них покинули не только город, но и пределы Украины.

За несколько дней до матча 24-го тура УПЛ, в котором «Кривбасс» играл с киевским «Динамо», расположение криворожского клуба покинули 22-летний бразильский полузащитник Маттео Аморозо и 23-летний венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.

Причиной послужило увеличение количества воздушных тревог и обстрелов Кривого Рога. К примеру начало матча с «Динамо» в субботу, 12 апреля, дважды откладывалось именно из-за воздушных тревог в Днепропетровской области.

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Кривбасс - Динамо Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Глейкер Мендоса Маттео Аморозо
Сергей Турчак Источник: UA-Football
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Комментарии 8
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Gargantua81
таких не берут в космонавты.
а что же с контрактами?
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+1
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zelc006
Довбокон! Та перебазуйтесь вже на Захід! Навщо стріляти по своїм копитам? Суходрокі!
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0
Обсервер Влад
Який сенс взагалі підписувати легіонерів під час війни, якщо більшість з них все одно драпає від цього іпучого піsдєца?
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0
VovanSidorovi4
А буквально вчера вышла статья, что в Кривбасе, легионеры совсем не бунтуют.
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0
Remark
Шахтар трошки напрягся від такої новини ))))
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0
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