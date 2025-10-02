Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера месяца в УПЛ
4 тренера и 8 игроков
УПЛ определила кандидатов на звание лучшего тренера сентября в чемпионате Украины, однако в список из четырех претендентов не вошли Александр Шовковский из Динамо и Арда Туран из Шахтера.
Хотя две команды лидируют в таблице.
На звание лучшего претендуют Руслан Ротань (Полесье), Младен Бартулович (Металлист 1925), Владислав Лупашко (Карпаты) и Кирилл Нестеренко (Александрия).
Кроме того, названы претенденты на звание лучшего игрока месяца.
В списке Иван Калюжный (Металлист 1925), Александр Караваев (Динамо), Бруниньо (Карпаты), Денис Мирошниченко (Карпаты), Глейкер Мендоза (Кривбасс), Педриньо (Шахтер), Теди Цара (Александрия), Александр Филиппов (Полесье).
