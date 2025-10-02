Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера месяца в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 15:31 |
Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера месяца в УПЛ

4 тренера и 8 игроков

ФК Карпаты

УПЛ определила кандидатов на звание лучшего тренера сентября в чемпионате Украины, однако в список из четырех претендентов не вошли Александр Шовковский из Динамо и Арда Туран из Шахтера.

Хотя две команды лидируют в таблице.

На звание лучшего претендуют Руслан Ротань (Полесье), Младен Бартулович (Металлист 1925), Владислав Лупашко (Карпаты) и Кирилл Нестеренко (Александрия).

Кроме того, названы претенденты на звание лучшего игрока месяца.

В списке Иван Калюжный (Металлист 1925), Александр Караваев (Динамо), Бруниньо (Карпаты), Денис Мирошниченко (Карпаты), Глейкер Мендоза (Кривбасс), Педриньо (Шахтер), Теди Цара (Александрия), Александр Филиппов (Полесье).

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань Младен Бартулович Владислав Лупашко Кирилл Нестеренко Динамо Киев Шахтер Донецк Карпаты Львов Александрия Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
