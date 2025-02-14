ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» объявил о подписании албанского полузащитника Эрмира Рашицы. Игрок получил контракт на 3,5 года.

20-летний футболист выступает на позиции левого хавбека. Рашица является капитаном молодежной сборной Албании.

Ранее Эрмир выступал за команду «Скендербеу», подробностей трансфера нет, но Transfermarkt сообщает о переходе за 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Рашица забил 9 голов и сделал две результативные передачи в 24-х матчах.