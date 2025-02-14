Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека
Украина. Первая лига
14 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:18
2117
3

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека

Рашица подписал контракт с клубом Первой лиги

14 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:18
2117
3
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека
ФК Металлист 1925

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» объявил о подписании албанского полузащитника Эрмира Рашицы. Игрок получил контракт на 3,5 года.

20-летний футболист выступает на позиции левого хавбека. Рашица является капитаном молодежной сборной Албании.

Ранее Эрмир выступал за команду «Скендербеу», подробностей трансфера нет, но Transfermarkt сообщает о переходе за 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Рашица забил 9 голов и сделал две результативные передачи в 24-х матчах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником
Шахтер контактирует с 18-летним вундеркиндом Сан-Паулу
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я устал. Это тема, о которой говорят везде»
Эрмир Рашица Металлист 1925 трансферы Первая лига Украины Скендербеу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре
Теннис | 14 февраля 2025, 19:13 16
Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре
Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре

Аманда Анисимова справилась с Екатериной Александровой на тысячнике в Дохе

Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Футбол | 14 февраля 2025, 03:01 0
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»

Игроки «Ромы» получили восемь желтых карточек и одну красную

Александр УСИК: «Да там только два пояса. Я туда точно не пойду»
Бокс | 14.02.2025, 00:05
Александр УСИК: «Да там только два пояса. Я туда точно не пойду»
Александр УСИК: «Да там только два пояса. Я туда точно не пойду»
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 14.02.2025, 20:52
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Бокс | 14.02.2025, 10:10
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Металіст 1925, судячи за останніми трансферам, налаштований вийти в УПЛ и закріпитися там
Ответить
0
Фанькин кот
Это то Шкендербеу, которые когда-то дынамку суркисову отымело в Лиге Европы?😄😄😄
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
13.02.2025, 15:21
Футбол
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 42
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем