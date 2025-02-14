Украина. Первая лига14 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:18
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3
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека
Рашица подписал контракт с клубом Первой лиги
14 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 14 февраля 2025, 20:18
2117
3
Клуб Первой лиги «Металлист 1925» объявил о подписании албанского полузащитника Эрмира Рашицы. Игрок получил контракт на 3,5 года.
20-летний футболист выступает на позиции левого хавбека. Рашица является капитаном молодежной сборной Албании.
Ранее Эрмир выступал за команду «Скендербеу», подробностей трансфера нет, но Transfermarkt сообщает о переходе за 300 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Рашица забил 9 голов и сделал две результативные передачи в 24-х матчах.
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Комментарии 3
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Металіст 1925, судячи за останніми трансферам, налаштований вийти в УПЛ и закріпитися там
Это то Шкендербеу, которые когда-то дынамку суркисову отымело в Лиге Европы?😄😄😄
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