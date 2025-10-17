Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 17:34
7

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Динамо

Стало известно, какие трансферы намерено совершить киевское «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный гранд после подписания Владислава Бленуце не заинтересован в Робине ван Дейвене, о чем сообщалось ранее.

Вместо нападающего чемпион Украинской Премьер-лги ищет замену Николаю Шапаренко, который должен покинуть клуб зимой, а также ищет правого и центрального защитника.

После восьми туров Украинской Премьер-лиги «Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы, отставая от «Шахтера» на одно очко.

Даниил Кирияка
