Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Киевское «Динамо» хочет усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно.

Внимание скаутов киевлян привлек 19-летний голландский нападающий чемпиона Нидерландов «ПСВ» Робин ван Дейвен, которого они пытались купить прошлым летом, однако переход тогда сорвался. Киевляне вернутся за нападающим следующей зимой, а их конкурентом выступит клуб «Левски» София.

Робин ван Дейвен сейчас выступает за молодежную команду «Йонг ПСВ» и успел забить семь голов за девять матчей.

Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.