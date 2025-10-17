Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Украина. Премьер лига
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму

Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Дейвен

Киевское «Динамо» хочет усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно.

Внимание скаутов киевлян привлек 19-летний голландский нападающий чемпиона Нидерландов «ПСВ» Робин ван Дейвен, которого они пытались купить прошлым летом, однако переход тогда сорвался. Киевляне вернутся за нападающим следующей зимой, а их конкурентом выступит клуб «Левски» София.

Робин ван Дейвен сейчас выступает за молодежную команду «Йонг ПСВ» и успел забить семь голов за девять матчей.

Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.

Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
Та не буде цього переходу)))
Ответить
+2
Germany za Dynamo
Аби лиш вдалось його підписати. Хочеться бачити багато голів від Динамо всій нашій мільйонній фанатській діаспорі киян у Німеччині
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Kormushkin
Хороше підсилення буде для Динамо на євровесну!!
Ответить
+2
Dynamic
Ура! Кранти буде кротам
Ответить
+2
Ренат Алиев
Зараз тобі 19 річний чувак із ПСВ перейде в Динамо!!!! Це мабуть зовсім кривий якісь!
Ответить
+1
V4102as
Новина для олухів. Може бути, а може не бути. Як не взимку, то влітку. Дякую 'експердам'
Ответить
0
DYNAMO Champ of the World
Круто. Чекаємо у Динамо!
Ответить
0
Lucky_Loser
буде добре якщо підпишуть, наче норм нападач
Ответить
-1
Vit18
Файно є
Ответить
-1
Alexander Киев
Нащо йому дирка ця, із всім відомою славою ОПЗЖ та зрадниками країни, яку всі ненавидять 
Ответить
-6
Показать Скрыть 4 ответа
Фанаты Бленуце
Шеф! Всё пропало! Хотят найти замену Владу Бленуце, который всей семьёй за Соловьёва и русский мир. И он навсегда теперь наш кумир.
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
