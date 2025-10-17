Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев
Киевское «Динамо» хочет усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно.
Внимание скаутов киевлян привлек 19-летний голландский нападающий чемпиона Нидерландов «ПСВ» Робин ван Дейвен, которого они пытались купить прошлым летом, однако переход тогда сорвался. Киевляне вернутся за нападающим следующей зимой, а их конкурентом выступит клуб «Левски» София.
Робин ван Дейвен сейчас выступает за молодежную команду «Йонг ПСВ» и успел забить семь голов за девять матчей.
Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча начнется 18 октября в 17:15 по Киеву
Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче