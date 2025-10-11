Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 05:42 |
1648
1

В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе

Бриф рассказал, почему клуб пригласил Яшкина и Кендзеорека

11 октября 2025, 05:42 |
1648
1 Comments
В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Бриф

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзеорека и Артема Яшкина.

«Был запрос, мы нашли решение. Мацея Кендзерека нашла наша селекционная служба. Надеемся, он нас усилит. Он уже дает результаты. Главному тренеру нравится его эффективность и то, как он работает. Если мы говорим о приглашении Артема Яшкина, то он раньше работал у нас в клубе», – отметил Бриф.

Ранее Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон».

По теме:
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 8-го тура УПЛ
Вернидуб рассказал, почему Шахтер и Динамо часто теряют очки в чемпионате
ВИДЕО. Определен лучший гол сентября в УПЛ
Мацей Кендзьорек Артем Яшкин Динамо Киев Дмитрий Бриф Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь рассказал, что у сборной Украины скоро будет новый тренер
Футбол | 11 октября 2025, 06:22 0
Вратарь рассказал, что у сборной Украины скоро будет новый тренер
Вратарь рассказал, что у сборной Украины скоро будет новый тренер

Когут считает, что Ребров скоро покинет главную команду страны

Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10 октября 2025, 14:54 5
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ

Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро

Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии
Футбол | 11.10.2025, 00:10
Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии
Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Ще б головного тренера знайти..
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем