В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзеорека и Артема Яшкина.

«Был запрос, мы нашли решение. Мацея Кендзерека нашла наша селекционная служба. Надеемся, он нас усилит. Он уже дает результаты. Главному тренеру нравится его эффективность и то, как он работает. Если мы говорим о приглашении Артема Яшкина, то он раньше работал у нас в клубе», – отметил Бриф.

Ранее Бриф объяснил, почему столичный клуб зимой 2025 года не отпустил полузащитника Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон».