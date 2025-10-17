УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальное письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с очередными фактами незаконной интеграции футбольных клубов с временно оккупированных территорий Украины во внутренние соревнования российской федерации.

В обращении отмечается, что российский футбольный союз и государственные органы россии «продолжают незаконно интегрировать украинские клубы в свои внутренние соревнования, несмотря на нормы международного права, основополагающие принципы УЕФА и непосредственные решения УЕФА о статусе украинских клубов с временно оккупированных территорий».

Как отмечено в письме, начиная с 2026 года клуб из временно оккупированного Донецка под названием «Шахтер» зарегистрирован для участия во второй лиге чемпионата россии и должен проводить свои домашние матчи на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

«Фиктивный ФК «Шахтер» уже получил лицензию и одобрение национальной футбольной лиги для участия в следующем сезоне. Команда использует название и айдентику настоящего украинского ФК «Шахтер» без каких-либо законных оснований или разрешений», – отмечается в обращении.

Кроме того, по информации УАФ, незаконно созданные клубы под названиями «Заря» (Луганск), проводящие свои матчи в Белгороде, и «Фрегат» с временно оккупированной территории Херсонской области также могут быть привлечены к внутренним соревнованиям россии.

УАФ отмечает, что «факт участия клуба, зарегистрированного на временно оккупированной территории Украины, в соревнованиях, организованных национальной ассоциацией другого государства, без согласия УАФ является прямым нарушением территориальной юрисдикции УАФ».

УАФ отмечает, что согласно статьям 10, 11 и 84 Устава ФИФА, именно Украинская ассоциация футбола является единственной легитимной национальной футбольной ассоциацией, уполномоченной организовывать футбольную деятельность на всей территории Украины, включая временно оккупированные регионы.

В обращении подчеркивается, что такие действия россии являются «частью скоординированной политической попытки легитимизировать оккупацию и стереть идентичность украинского футбола».

«Разрешение на подобные случаи без должной реакции не только представляет угрозу украинской футбольной экосистеме, но и подрывает нормы и принципы управления в футболе, которые поддерживает УЕФА», – говорится в письме.

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой расследовать статус и деятельность указанных клубов, предоставить официальное разъяснение их правового положения и проинформировать УАФ о результатах рассмотрения.

«Целостность европейского футбола, уважение к международно-признанным границам и ценностям мира, солидарности и взаимного уважения, исповедуемые УЕФА, поставлены под угрозу. Мы доверяем вашей приверженности принципам справедливости и просим принять необходимые меры по данному вопросу», – отмечается в письме.