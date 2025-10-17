Снигур сенсационно вышла в полуфинал турнира в Лес-Франчесес-дель-Вальес

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 174) вышла в полуфинал турнира ITF W100 в Лес-Франчесес-дель-Вальес.

В четвертьфинальном поединке Снигур за 75 минут разгромила четвертую сеяную испанскую теннисистку Кейтлин Кеведо (WTA 160). Украинка подала эйс один раз, не допустила ни одной двойной ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала шесть брейков.

ITF W100. Четвертьфинал

Кейтлин Кеведо – Дарья Снигур – 4:6, 1:6

Полуфинал в Лес-Франчесес-дель-Вальес стал для Снигур пятым в этом году и самым крупным с июля 2023 года, когда она выиграла титул ITF W100 в Витория-Гастейс (Испания).

За место в финале Дарья сыграет против Дарьи Семенистой, которая в четвертьфинале победила Сюзан Бандекки – 6:4, 7:5.