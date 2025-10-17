Снигур сенсационно вышла в полуфинал турнира в Лес-Франчесес-дель-Вальес

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
17 октября 2025, 18:01 | Обновлено 17 октября 2025, 18:02
Дарья разгромила четвертую сеяную Кейтлин Кеведо

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 174) вышла в полуфинал турнира ITF W100 в Лес-Франчесес-дель-Вальес.

В четвертьфинальном поединке Снигур за 75 минут разгромила четвертую сеяную испанскую теннисистку Кейтлин Кеведо (WTA 160). Украинка подала эйс один раз, не допустила ни одной двойной ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала шесть брейков.

ITF W100. Четвертьфинал

Кейтлин Кеведо – Дарья Снигур – 4:6, 1:6

Полуфинал в Лес-Франчесес-дель-Вальес стал для Снигур пятым в этом году и самым крупным с июля 2023 года, когда она выиграла титул ITF W100 в Витория-Гастейс (Испания).

За место в финале Дарья сыграет против Дарьи Семенистой, которая в четвертьфинале победила Сюзан Бандекки – 6:4, 7:5.

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву
Котляр завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Дарья Снигур Дарья Семенистая Сюзан Бандекки
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
C.Пеклов
Молодець!Нещодавна Олійникова перемагала Семеністу.
Vitaly Kozak
Для мене більш сенсаційні перемоги на ITF W15 в Монастірі юної Марії Лазаренко. Смуглявка перед цим несподівано перемогла на два роки старшу 18-річну Єлизавету Котляр, яка була першою сіяною, а сьогодні досить впевнено польку.
