Чемпионат Франции
ПСЖ
17.10.2025 21:45 – FT 3 : 3
Страсбург
Франция
17 октября 2025, 23:59 | Обновлено 18 октября 2025, 00:53
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

Французские команды ПСЖ и Страсбург устроили настоящее шоу в стартовом поединке 8-го тура Лиги 1.

Матч-триллер с участием украинца Илья Забарного завершился поединок результативной ничьей (3:3).

Уже на 6-й минуте Бредли Баркола открыл счет для ПСЖ (1:0), но гости вскоре ответили двумя голами. Хоакин Паничелли сравнял на 26-й минуте, а Диегу Морейра вывел Страсбург вперед до перерыва (2:1).

В начале второго тайма Паничелли оформил дубль, сделав счет 3:1 в пользу гостей. Но парижская команда не сдалась и сделала камбэк. Гонсалу Рамуш реализовал пенальти на 58-й минуте, а на 79-й – Сенни Маюлу восстановил равновесие (3:3).

Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч за ПСЖ. У Страсбурга в запасе был заявлен украинец Эдуард Соболь.

Турнирное положение: ПСЖ (17 очков), Страсбург (16), Марсель, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).

Лига 1. 8-й тур, 17 октября 2025

ПСЖ – Страсбург – 3:3

Голы: Баркола, 6, Рамуш, 58 (пен), Маюлу, 79 – Паничелли, 26, 56, Морейра, 41

ПСЖ: Шевалье, Маюлу (Мендеш, 90), Забарный, Бералдо (Пачо, 61), Эрнандес, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Дуэ (Нджанту, 61), Мбайе, Рамуш, Баркола (Кварацхелия, 61),

Страсбург: Пендерс, Дуэ, Хогсберг, Чилвелл, Дукуре (Луис, 90+1), Эль-Мурабет (Омобамиделе, 65), Барко, Уаттара, Энкисо (Лемарешаль, 65), Морейра (Годо, 73)

Предупреждения: Эрнандес, 60, Ли Кан Ин, 74, Луис Энрике, 74 (тренер) – Пендерс, 56

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16 - 8 25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс 17
2 Страсбург 8 5 1 2 17 - 10 26.10.25 21:45 Лион - Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр 16
3 Марсель 7 5 0 2 15 - 5 18.10.25 22:05 Марсель - Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян31.08.25 Лион 1:0 Марсель 15
4 Лион 7 5 0 2 9 - 5 18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Лион 1:0 Марсель 15
5 Монако 7 4 1 2 16 - 12 18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако31.08.25 Монако 3:2 Страсбург 13
6 Ланс 7 4 1 2 10 - 6 19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс29.08.25 Ланс 3:1 Брест 13
7 Лилль 7 3 2 2 14 - 10 19.10.25 21:45 Нант - Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль 11
8 ФК Париж 7 3 1 3 12 - 13 19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец 10
9 Тулуза 7 3 1 3 11 - 12 19.10.25 18:15 Тулуза - Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ 10
10 Ренн 7 2 4 1 9 - 10 19.10.25 18:15 Ренн - Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Анже 1:1 Ренн 10
11 Брест 7 2 2 3 11 - 11 19.10.25 18:15 Лорьян - Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж29.08.25 Ланс 3:1 Брест 8
12 Ницца 7 2 2 3 9 - 12 18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант31.08.25 Гавр 3:1 Ницца 8
13 Лорьян 7 2 1 4 9 - 16 19.10.25 18:15 Лорьян - Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль 7
14 Гавр 7 1 3 3 8 - 10 18.10.25 22:05 Марсель - Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Гавр 3:1 Ницца 6
15 Нант 7 1 3 3 5 - 7 19.10.25 21:45 Нант - Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн13.09.25 Ницца 1:0 Нант30.08.25 Нант 1:0 Осер 6
16 Осер 7 2 0 5 5 - 10 19.10.25 18:15 Ренн - Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако30.08.25 Нант 1:0 Осер 6
17 Анже 7 1 2 4 3 - 11 18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 Анже 1:1 Ренн 5
18 Мец 7 0 2 5 5 - 16 19.10.25 18:15 Тулуза - Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец 2
Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Илья Забарный

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Диегу Морейра.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Диегу Морейра (Страсбург), асcист Валентин Барко.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Гела Дуе.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
ВИДЕО. Менхенгладбах на дне. Унион Берлин обыграл Боруссию М на старте тура
Радость для Забарного. ПСЖ активно ищет новый клуб для Сафонова
Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный Гонсалу Рамуш Сенни Меюлю Хоакин Паничелли Брэдли Баркола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
