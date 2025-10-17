Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей
Французские команды ПСЖ и Страсбург устроили настоящее шоу в стартовом поединке 8-го тура Лиги 1.
Матч-триллер с участием украинца Илья Забарного завершился поединок результативной ничьей (3:3).
Уже на 6-й минуте Бредли Баркола открыл счет для ПСЖ (1:0), но гости вскоре ответили двумя голами. Хоакин Паничелли сравнял на 26-й минуте, а Диегу Морейра вывел Страсбург вперед до перерыва (2:1).
В начале второго тайма Паничелли оформил дубль, сделав счет 3:1 в пользу гостей. Но парижская команда не сдалась и сделала камбэк. Гонсалу Рамуш реализовал пенальти на 58-й минуте, а на 79-й – Сенни Маюлу восстановил равновесие (3:3).
Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч за ПСЖ. У Страсбурга в запасе был заявлен украинец Эдуард Соболь.
Турнирное положение: ПСЖ (17 очков), Страсбург (16), Марсель, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).
Лига 1. 8-й тур, 17 октября 2025
ПСЖ – Страсбург – 3:3
Голы: Баркола, 6, Рамуш, 58 (пен), Маюлу, 79 – Паничелли, 26, 56, Морейра, 41
ПСЖ: Шевалье, Маюлу (Мендеш, 90), Забарный, Бералдо (Пачо, 61), Эрнандес, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Дуэ (Нджанту, 61), Мбайе, Рамуш, Баркола (Кварацхелия, 61),
Страсбург: Пендерс, Дуэ, Хогсберг, Чилвелл, Дукуре (Луис, 90+1), Эль-Мурабет (Омобамиделе, 65), Барко, Уаттара, Энкисо (Лемарешаль, 65), Морейра (Годо, 73)
Предупреждения: Эрнандес, 60, Ли Кан Ин, 74, Луис Энрике, 74 (тренер) – Пендерс, 56
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|25.10.25 18:00 Брест - ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс
|17
|2
|Страсбург
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|26.10.25 21:45 Лион - Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр
|16
|3
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|18.10.25 22:05 Марсель - Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель22.09.25 Марсель 1:0 ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян31.08.25 Лион 1:0 Марсель
|15
|4
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Лион 1:0 Марсель
|15
|5
|Монако
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако31.08.25 Монако 3:2 Страсбург
|13
|6
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс29.08.25 Ланс 3:1 Брест
|13
|7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|19.10.25 21:45 Нант - Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль
|11
|8
|ФК Париж
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|19.10.25 16:00 Ланс - ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец
|10
|9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|19.10.25 18:15 Тулуза - Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ
|10
|10
|Ренн
|7
|2
|4
|1
|9 - 10
|19.10.25 18:15 Ренн - Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Анже 1:1 Ренн
|10
|11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|19.10.25 18:15 Лорьян - Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж29.08.25 Ланс 3:1 Брест
|8
|12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|18.10.25 18:00 Ницца - Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант31.08.25 Гавр 3:1 Ницца
|8
|13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|19.10.25 18:15 Лорьян - Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль
|7
|14
|Гавр
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|18.10.25 22:05 Марсель - Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Гавр 3:1 Ницца
|6
|15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|19.10.25 21:45 Нант - Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн13.09.25 Ницца 1:0 Нант30.08.25 Нант 1:0 Осер
|6
|16
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|19.10.25 18:15 Ренн - Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако30.08.25 Нант 1:0 Осер
|6
|17
|Анже
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|18.10.25 20:00 Анже - Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 Анже 1:1 Ренн
|5
|18
|Мец
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|19.10.25 18:15 Тулуза - Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец
|2
