Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Чемпионат Франции
ПСЖ
17.10.2025 21:45 – FT 3 : 3
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»

Испанский специалист прокомментировал матч с «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию после матча Лиги 1, в котором его подопечные сыграли вничью со «Страсбургом» (3:3):

«В этом сезоне мне приходится учитывать период до и после международной паузы. Необходимо контролировать физическую нагрузку на моих игроков».

«Мы хорошо начали матч. Мы продемонстрировали свое превосходство с мячом и без него. Конец первого тайма был хуже, нам пришлось нелегко. Во втором тайме интенсивность игры была выше».

«Завершающая часть матча была очень позитивной. Жаль, потому что болельщики были невероятны, они заслуживали большего. Ни один тренер не испытывает удовольствия, когда пропускает три гола. Я стремлюсь улучшить свою работу. У меня есть возможность получить много информации»

«Заир Эмери? Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него. Мы знаем, на что способен Варрен. Мы рады видеть его на таком уровне».

«Трудности в Лиге 1? Посмотрим в будущем. Это особенный момент, потому что у нас особенные обстоятельства. Мы стремимся быть конкурентоспособными во всех соревнованиях. Я знаю, что будут месяцы, когда вы будете играть во всех соревнованиях. Это наша цель. Будет очень сложно. Нужно уметь преодолевать все обстоятельства».

«Дуэ? Я должен пересмотреть матч. Я рад, что он вернулся. Это очень хорошая новость. Еще осталось 3-4 важных игрока, которые должны быть в команде. Как команда, мы показали хороший результат».

«Страсбург? Мы были сильнее, смогли забить голы. Матч был напряженным, тяжелым. Это молодая, но очень хорошая команда».

По теме:
ФОТО. «А Сафоновой нету» – жена Забарного поделилась интересным постом
Радость для Забарного. ПСЖ активно ищет новый клуб для Сафонова
ПСЖ – Страсбург – 3:3. Шоу в Париже с Забарным. Видео голов и обзор
Луис Энрике пресс-конференция Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Варрен Заир-Эмери Дезире Дуэ Страсбург
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
