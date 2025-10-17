17 октября в 21:45 проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный, в составе Страсбурга играет Эдуард Соболь.

Турнирное положение: ПСЖ (16 очков), Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).

ПСЖ – Страсбург. Забарный против Соболя. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO