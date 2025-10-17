Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Страсбург. Забарный против Соболя. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Франции
ПСЖ
17.10.2025 21:45 - : -
Страсбург
Франция
17 октября 2025, 13:59 | Обновлено 17 октября 2025, 14:05
30
0

17 октября в 21:45 состоится матч 8-го тура чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 октября в 21:45 проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный, в составе Страсбурга играет Эдуард Соболь.

Турнирное положение: ПСЖ (16 очков), Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Трансляция матча В эфире

По теме:
Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Полузащитник ПСЖ получил престижную награду
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
