17 октября в 21:45 состоится матч 8-го тура чемпионата Франции
17 октября в 21:45 проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.
За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный, в составе Страсбурга играет Эдуард Соболь.
Турнирное положение: ПСЖ (16 очков), Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).
